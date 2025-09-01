Bên cạnh các mẫu xe sang quen thuộc đến từ Đức hay Anh, không ít đại gia Việt chọn mua xe sang của những thương hiệu từ Mỹ hay Hàn nhằm tạo sự khác biệt với số đông. Điển hình như từng có đại gia bỏ ra số tiền hơn 6 tỷ mua về chiếc Lincoln Aviator nhập Mỹ, mẫu xe vốn cùng phân khúc với Mercedes-Benz GLE 450 hay BMW X5 (giá 3-4 tỷ đồng).

Ảnh: Kiều Xuân Hiếu

Mẫu Genesis G90 là một trong số đó. Mới đây, một người kinh doanh xe sang tại Hà Nội đã rao bán chiếc xe này khiến nhiều người yêu xe không khỏi bất ngờ, bởi đây dòng xe ít xuất hiện trên thị trường. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, chiếc xe thuộc đời 2024, còn mới 100%, nhập khẩu từ Hàn Quốc và đang được chào bán với giá hơn 6 tỷ đồng.

Ảnh: Tiến Dũng

Genesis G90 là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn, cùng phân khúc với các dòng xe như BMW 7-Series, Mercedes-Benz S-Class hay Audi A8. Giá bán các mẫu xe Đức trên dao động từ 4-5 tỷ đồng, rẻ hơn từ 1-2 tỷ đồng so với chiếc xe sang thương hiệu Hàn Quốc. Do đó, số lượng G90 tại Việt Nam rất ít, phần lớn thuộc sở hữu của Đại sứ quán Hàn Quốc và mang biển số ngoại giao.

Ảnh: Kiều Xuân Hiếu

Về ngoại thất, chiếc xe mang màu đen bóng giống nhiều chiếc G90 khác tại Việt Nam. Điểm nhấn chính của mẫu sedan hạng sang này là mặt ca-lăng cỡ lớn, thiết kế bắt mắt và kèm cụm đèn chiếu sáng LED MAtrix với hai dải LED nằm ngang mỗi bên. Nhiều chi tiết mạ crôm nhằm tăng vẻ sang trọng. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch.

Ảnh: Kiều Xuân Hiếu

Nội thất xe tuy đã bóc ni-lông nhưng mọi chi tiết đều rất mới, được bọc da Nappa màu nâu chủ đạo kết hợp cùng màu đen. Một số trang bị tiêu chuẩn có thể kể đến như điều hòa tự động 4 vùng độc lập, màn hình kép 12,3 inch (gồm màn hình giải trí và bảng đồng hồ), ghế ngồi chỉnh điện đa hướng tích hợp chức năng massage/sưởi/làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen,…

Ảnh: Kiều Xuân Hiếu

Hàng ghế sau gồm 2 ghế ngồi độc lập, phong cách thương gia giống mẫu Mercedes-Maybach S 450. Ngăn cách 2 ghế ngồi là tựa tỳ tay cố định, bên dưới có hộc chứa đồ, sạc điện thoại không dây, khay để cốc, cổng sạc điện thoại, khay để bút hoặc tài liệu nhỏ, bảng điều khiển cảm ứng. Mỗi ghế đi kèm một màn hình giải trí gắn trên lưng ghế trước.

Ảnh: Kiều Xuân Hiếu

Chiếc Genesis G90 trong bài được trang bị động cơ xăng V6 3.5 lít tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Chưa rõ xe trang bị hệ dẫn động cầu sau hay toàn thời gian. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe với đường hỗn hợp 11-13 lít/100 km.

Ảnh: Kiều Xuân Hiếu

Tuy cùng phân khúc với sedan hạng sang cỡ lớn, song G90 có tiện nghi ngang ngửa mẫu Mercedes-Maybach S 450 nhưng mức giá rẻ hơn đáng kể. Hiện tại, chiếc Maybach S 450 có giá khởi điểm từ 8,199 tỷ đồng. Vì vậy, chiếc Genesis G90 là một lựa chọn đáng tiền cho những người thích sang trọng, khác biệt với số đông nhưng vẫn mang lại trải nghiệm không thua kém các mẫu xe Đức.

