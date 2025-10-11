Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã SZC) tổng cộng 507,5 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, Sonadezi Châu Đức có hàng loạt vi phạm như: Không công bố các thông tin bắt buộc phải công bố (bị phạt 92,5 triệu đồng); công bố thông tin không đầy đủ về các quyết định của hội đồng quản trị giai đoạn 2023-2025 (bị phạt 65 triệu đồng); thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu mà không thông qua Đại hội đồng cổ đông (bị phạt 350 triệu đồng).

Một góc Khu công nghiệp Châu Đức. Ảnh: SZC

Đáng chú ý, về hành vi sử dụng vốn không đúng mục đích, Sonadezi Châu Đức đã dùng 67,4 tỷ đồng trong tổng số 1.199,7 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 để chi cho các mục đích khác mà không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Theo kết luận của cơ quan thanh tra, doanh nghiệp này đã sử dụng số tiền nói trên để thanh toán các hạng mục thuộc dự án Khu đô thị và Sân golf Châu Đức, trả nợ vay cho dự án đầu tư BOT đường 768, đồng thời góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT 768 - công ty con do Sonadezi Châu Đức sở hữu.

Cơ quan thanh tra yêu cầu Sonadezi Châu Đức trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024.

Thành lập năm 2007, Sonadezi Châu Đức có trụ sở tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản công nghiệp, với dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Châu Đức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) quy mô hơn 1.550 ha.

Ngoài ra, công ty còn phát triển bất động sản đô thị với dự án Khu đô thị Châu Đức (hơn 500 ha) và Sân golf Châu Đức (152 ha). Ở mảng hạ tầng giao thông, thông qua công ty con, Sonadezi Châu Đức là nhà đầu tư của dự án BOT đường 768 tại Đồng Nai.