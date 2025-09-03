Buổi lễ không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị quốc tế.

Không gian lễ kỷ niệm được trang trí ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Các nữ quân nhân trong tà áo dài truyền thống thướt tha, cầm cờ Việt Nam, rạng rỡ chào đón các vị khách.

Mỗi khách tham dự đều được dán cờ Tổ quốc lên ngực hoặc đeo chiếc khăn đỏ thắm với dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam".

Các chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam và khách quốc tế cắt bánh chúc mừng Quốc khánh.

Chương trình văn nghệ với chủ đề "Sắc màu 80 năm" mở màn đầy ấn tượng. Những ca khúc đi cùng năm tháng như Bài ca Hồ Chí Minh, Đảng đã cho ta một mùa xuân và Một vòng Việt Nam tái hiện lại chặng đường lịch sử 80 năm đầy vẻ vang của dân tộc.

Đặc biệt, hai tiết mục văn nghệ của đơn vị Nepal mang đậm tình hữu nghị quốc tế đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ toàn thể khách tham dự, khẳng định tình đoàn kết giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình tại phái bộ.

Trung tá Phạm Văn Hảo, Chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xúc động đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại những mốc son chói lọi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tiếp đó, các đại biểu đã cùng xem phim tư liệu về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng như quá trình vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu cũng thưởng thức những màn trình diễn múa võ thuật dũng mãnh của cán bộ, chiến sĩ trên nền nhạc hào hùng, thể hiện sức mạnh, kỷ luật và tinh thần chiến đấu bất khuất. Đây là một tiết mục độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.

Bạn bè quốc tế thưởng thức ẩm thực và tham quan không gian văn hóa Việt.

Ngoài ra, các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách, ảnh, trang phục dân tộc và sản phẩm thủ công giới thiệu về con người, văn hóa và đất nước Việt Nam. Đặc biệt, khu vực ẩm thực với những món ăn truyền thống của Việt Nam thu hút đông đảo khách tham dự.

Tại buổi lễ, lãnh đạo đặc khu hành chính Abyei và Chỉ huy Phái bộ UNISFA bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử vẻ vang của Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với phái bộ và cộng đồng địa phương.

Chuẩn tướng Ameer Muhammad Umrani, Phó Tư lệnh lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA đánh giá, 80 năm trước Việt Nam đã tuyên bố độc lập, thể hiện không chỉ sức mạnh dân tộc mà còn là tinh thần độc lập kiên cường. Từ đó đến nay, Việt Nam được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới không chỉ vì quá khứ hào hùng mà còn bởi sự phát triển nhanh chóng.

Trong hoạt động gìn giữ hòa bình, Việt Nam đã có những đóng góp lớn, trong đó có Đội Công binh của Việt Nam tại Abyei. Không chỉ vậy các chiến sĩ Việt Nam còn xây dựng được quan hệ thân tình và đáng trân trọng với người dân bản địa và chính quyền địa phương.

Ông Charles Abyei Jok, Trưởng Khu hành chính Khu vực Abyei cho biết, Việt Nam đã đóng vai trò ngày càng quan trọng tại các phái bộ gìn giữ hòa bình trên thế giới. Ông bày tỏ ngưỡng mộ về lịch sử và quá trình đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Ông cũng cảm ơn lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam vì những đóng góp cho cộng đồng.

Các chiến sĩ Việt Nam trình diễn võ thuật.

Vinh dự được tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình nhiệm kỳ thứ 2, Thượng úy Vũ Phượng Uyên xúc động chia sẻ, giữa châu Phi xa xôi, các chiến sĩ Việt Nam vẫn được cùng nhau đón Quốc khánh, được thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, được nghe những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước.

"Buổi lễ vừa trang trọng, vừa ấm áp như đang ở quê nhà vậy. Tôi ấn tượng nhất là sự tham gia của bạn bè quốc tế. Những đồng nghiệp từ các quốc gia khác cùng chúng tôi chào cờ, thưởng thức văn nghệ.

Điều đó cho thấy tình đoàn kết, tình hữu nghị giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình tại phái bộ. Họ đã hiểu và cùng chia sẻ niềm vui, niềm tự hào của chúng tôi trong ngày Quốc khánh. Khi thấy họ đeo chiếc khăn "Tôi yêu Việt Nam", tôi thực sự rất xúc động", Thượng úy Uyên bày tỏ.