Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 13 lên sóng tối nay, 8/9, Ngân (Việt Hoa) buộc phải xuống nước, đến khách sạn gặp Tiền (Lý Chí Huy) để thuyết phục hắn xoá bài đăng tố cáo mình trên mạng xã hội khiến uy tín của cô bị ảnh hưởng. Thấy thuyết phục không ăn thua, Ngân quyết định chơi chiêu để đưa Tiền vào bẫy.

Ở phòng khách sạn bên cạnh, trong lúc chuẩn bị đạo cụ để xử lý Tiền giúp Ngân, Lam (Quỳnh Kool) lóng ngóng khiến Mỹ Anh (Phương Oanh) bị dính thuốc mê ngã vật xuống giường. Lam hoảng loạn tìm mọi cách để Mỹ Anh tỉnh lại bởi nếu không kế hoạch giúp Ngân sẽ đổ bể.

Ở diễn biến khác, trợ lý Phương thể hiện sự quan tâm thái quá với Đăng (Doãn Quốc Đam) khiến em trai của Toàn (Hoàng Dương) phải lên tiếng nhắc nhở. Trong khi đó, Mỹ Anh dù rất giận khi thấy Phương gọi điện cho chồng mình lúc nửa đêm nhưng vẫn bình tĩnh nghe máy.

Tưởng là Đăng, Phương nói: "Anh đỡ đau chưa ạ? Ban nãy để em bóp thêm cho một lúc là về khỏi luôn đấy ạ". Lập tức Mỹ Anh nhắc nhở: "Chồng chị ngồi lâu nên bị mỏi một chút thôi chứ anh ấy không dễ dàng bị trúng gió thế đâu. Có chuyện gì thì ngày mai lên công ty nói".

Mỹ Anh sẽ xử lý Phương ra sao? Kế hoạch đưa Tiền vào vẫy của 3 chị em có thành công? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 13 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.