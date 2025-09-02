Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 11 lên sóng tối nay, 2/9, không nhận được sự ủng hộ của Mỹ Anh (Phương Oanh) trong việc chuyển lớp 1 học sinh có vấn đề về thần kinh, chị trưởng ban phụ huynh (Đào Thanh Mai) tức giận ra mặt.

Sau cuộc họp, ra đến cửa, chị này chặn Mỹ Anh lại nói những lời khó nghe. "Từ lần sau có ý kiến gì thì báo với tôi 1 tiếng, đừng kiểu đánh úp như thế làm cho cả trường phải xôn xao. Cô làm nội trợ đúng không? Xem ra ở nhà lâu quá nên cách đối nhân xử thế cũng bị mai một nhỉ?".

Mỹ Anh bình tĩnh đáp trả: "Trường học là xã hội thu nhỏ, quan trọng là cách con trẻ được nhìn nhận nên tôi càng phải làm đúng để con trai tôi tự hào về mình thay vì phải cúi đầu để được chấp nhận". Bà Lý (Khánh Huyền) đã chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại này.

Ở diễn biến khác, Tiền (Lý Chí Huy) cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật. Không cưa cẩm được Ngân (Việt Hoa), hắn đưa cô vợ hợp đồng đến cửa hàng của cô mua trang sức nhưng chỉ chốt chiếc nhẫn giá 2 triệu đồng. Tranh thủ lúc Tiền đi giải quyết việc riêng, cô vợ hờ dùng thẻ tín dụng của Tiền để mua chiếc nhẫn kim cương giá trị.

Trong khi đó, Đăng (Doãn Quốc Đam) rất bực vì bị đối tác xoay như chong chóng. Trợ lý Phương cho rằng công ty Lợi Hà đã tìm được đối tác mới nên tìm cách huỷ hợp đồng với công ty mình. Thấy chồng tức giận, Mỹ Anh tìm cách xoa dịu Đăng, nói nếu huỷ hợp đồng thì chưa chắc đã giữ được danh dự cho công ty, chưa kể tình hình tài chính của công ty đang khó khăn. "Mình không có quyền để cảm xúc quyết định", cô nói.

Đăng sẽ nghe lời Mỹ Anh mà tiếp tục dự án? Ngân và cô vợ hờ sẽ "chơi" lại Tiền ra sao? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 10 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.