Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 12 lên sóng tối nay, 3/9, giám đốc công ty đối tác rất bức xúc với cách làm việc của Đăng (Doãn Quốc Đam) vì chỉ quan tâm tới nghệ thuật mà không nghĩ tới bài toán kinh doanh hiệu quả. Mỹ Anh (Phương Oanh) bênh vực chồng và nói ngay từ đầu họ đã thống nhất làm chương trình thật tốt để tạo uy tín cho các sự kiện lớn hơn bởi có nhiều khán giả quốc tế.

Tuy nhiên đối tác cho rằng đó chỉ là trên danh nghĩa về mặt tinh thần, tiền không phải hàng mã để Đăng muốn "đốt" thế nào thì đốt. Mỹ Anh thất vọng vì công ty mình bỏ công sức và tâm huyết đứng sau một công ty khác.

Chưa gỡ rối xong việc ở công ty, Mỹ Anh lại đau đầu khi phát hiện ra con trai biến mất trong bữa tiệc sinh nhật bạn. Cô hốt hoảng gọi Minh và phát hiện bé bị nhốt trong phòng giặt từ chiều trong tình trạng hoảng loạn. Lũ trẻ phủ nhận chơi xấu bạn còn chị trưởng ban phụ huynh xấu tính (Đào Thanh Mai) vội nói: "Minh mải chơi phải không? Chắc mải chơi quá nên trốn vào đấy hả?".

Ở diễn biến khác, biết Ngân (Việt Hoa) đang gặp rắc rối nên đến lượt Lam bày tỏ sự quan tâm, sẵn sàng ở bên giúp Ngân gỡ rối.

Trưởng ban phụ huynh xấu tính chính là người chơi xấu Minh? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 12 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.