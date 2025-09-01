Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 10 lên sóng tối nay, 1/9, Ngân (Việt Hoa) vẫn choáng vì Tiền (Lý Chí Huy) nói sẽ trả cho cô mỗi tháng 12,5 triệu nếu đồng ý làm bạn gái mình. Ngân còn sốc hơn vì sở thích biến thái của Tiền, đó là sở thích "đập hộp", lấy vợ phải "còn zin". Cả Mỹ Anh (Phương Oanh) và Lam (Quỳnh Kool) đều choáng khi nghe Ngân kể chuyện.

Ở diễn biến khác, Đăng (Doãn Quốc Đam) vẫn giữ nguyên tắc làm việc cứng nhắc. Anh nổi điên vì đối tác thiết kế sân khấu "kệch cỡm" không như ý mình. Đăng cho rằng mình là đạo diễn nhưng chỉ như con rối. Đăng rời cuộc họp, tuyên bố sẽ làm việc lại với sếp của công ty đối tác và nói không hợp tác nữa.

Còn Lam đang hạnh phúc vô bờ vì sắp làm mẹ và được Toàn (Tô Dũng) chăm sóc từng li từng tý. Lam mừng phát khóc khi chồng mình thay bóng đèn ngoài cửa và thậm chí còn in tờ hướng dẫn thật to để hướng dẫn cô cách mở cửa. Lam quá vui nên muốn chồng chở ra ngoài chơi với lý do đi ăn khuya. Tuy nhiên, Toàn cho rằng có nhiều đồ ăn bổ dưỡng mẹ chuẩn bị trong tủ lạnh rồi nên vội vàng đi lấy hâm nóng cho vợ.

Mỹ Anh sẽ làm gì để giải quyết hậu quả trong công việc mà Đăng để lại? Ngân sẽ "xử lý" Tiền ra sao? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 10 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.