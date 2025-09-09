Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 14 lên sóng tối nay, 9/9, Mỹ Anh (Phương Oanh) quyết định nói chuyện riêng với nữ trợ lý của Đăng (Doãn Quốc Đam) ở công ty. Cô nói việc Phương có quan hệ tốt với sếp đang phạm vào điều tối kỵ.

"Công ty này chỉ cần những nhân viên biết ranh giới và vị trí của mình. Chị nghĩ em nên tìm một môi trường phù hợp hơn - nơi em có thể tận dụng tối đa sự tận tâm của mình. Còn điều này nữa chị muốn khuyên em, phụ nữ khôn ngoan không ai muốn biến mình thành cái bóng lởn vởn quanh đàn ông để tìm kiếm ánh sáng cả vì sau cùng cái bóng chỉ là cái bóng, không bao giờ trở thành chủ được", Mỹ Anh nói khiến Phương tức ra mặt.

Trong khi đó, Đăng (Doãn Quốc Đam) về nhà trong trạng thái rất tệ. Anh trách vợ vì đã tự quyết định dừng hợp tác với công ty Lợi Hà mà không hề nói gì với mình. "Em có hiểu cảm giác của anh không? Ông Lợi nói là không tự quyết được à mà phải chờ lệnh của sếp bà? Bao năm nay em toàn tự tính toán, tự lo hết, có bao giờ em chỉ dừng lại một tí thôi để hỏi xem anh có muốn làm việc đó hay không. Anh không muốn sống trong cảnh bị kiểm soát, bị áp đặt thế này", Đăng nói.

Mỹ Anh giải thích không thể đứng nhìn công ty gặp chuyện được. Đăng nổi nóng: "Không đứng nhìn là em loại bỏ nhân viên của anh mà không nói gì với anh. Em có nghĩ làm như thế người ta sẽ bị tổn thương không? Em phải bàn bạc với anh chứ?".

Ở diễn biến khác, Lam (Quỳnh Kool) nhắc nhở nhân viên mới xưng hô đúng mực vì kém tuổi mình. Cô từ chối hướng dẫn đàn em công việc kiểm tra cây xanh trong khuôn viên tòa nhà khiến anh chàng trở tay không kịp.

Phương nói gì với Đăng khi bị Mỹ Anh đuổi việc? Mỹ Anh giải thích sao với chồng khi đuổi việc Phương? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 14 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.