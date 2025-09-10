Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 15 lên sóng tối nay, 10/9, bà Lý (Khánh Huyền) giới thiệu Mỹ Anh (Phương Oanh) với hội bạn giàu có toàn các phu nhân chủ tịch sở hữu vài ba công ty. "Bạn mới của chị Lý à? Em lại cứ tưởng là giúp việc... xinh thế", một bà nói khiến Mỹ Anh khựng lại vài giây. Chị khác thì nói thẳng "quà gặp mặt quá bèo" vì thấy Mỹ Anh chỉ làm bánh ngọt để ra mắt.

"Em ấy vừa nói là quà gặp mặt chứ không phải là nhập hội, nhập hội phải khác chứ", bà Lý nói đỡ cho Mỹ Anh. Khi cô giới thiệu có công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, bà Lý tiếp lời: "Các chị ở đây chị nào nhà cũng có 2-3 công ty, tha hồ tổ chức sự kiện".

Ở diễn biến khác, Lam (Quỳnh Kool) đi ăn với đồng nghiệp và gọi điện để chồng tới đón nhưng Toàn vì đang dở tay đánh dép cho vợ nên dứt khoát không đứng lên mà gợi ý Lam nên gọi xe tự về. Thấy vậy cậu đồng nghiệp đẹp trai lập tức đề nghị chở cô về nhà.

Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) bị ngất nên được bố của Mỹ Anh (Đức Khuê) và cô chủ nhà (Tú Oanh) đưa đi cấp cứu. Ngân bị viêm thận cấp nên phải nhập viện điều trị và Mỹ Anh là người đi làm thủ tục cho cô.

Lam có đồng ý để đồng nghiệp đưa về nhà? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 15 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.