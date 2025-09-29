Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 22 lên sóng tối nay, 29/9, trước ngày vào đất liền, Ngân (Việt Hoa) tỏ thái độ lạnh nhạt với Trường (Denis Đặng), từ chối đi ăn riêng với chủ thuyền và ăn mặc đơn giản để cho Trường thấy dáng vẻ ngày thường của mình.

Ngân nói sau chuyến đi sẽ về Hà Nội vì rất nhiều việc đang chờ. Trường bất ngờ đề nghị Ngân: "Anh có du thuyền lớn hơn, sẽ đi 4 nước châu Á. Anh luôn cô độc trên mọi chuyến hành trình còn vé mời luôn sẵn sàng để chờ em".

Ở diễn biến khác, Toàn (Tô Dũng) sốt sắng khi Lam (Quỳnh Kool) đã đọc tin nhắn nhưng dứt khoát không trả lời mình. Cô hồn nhiên trả lời chồng rằng mình không thích trả lời và thừa nhận uống rượu say. Thấy Toàn càu nhàu, Lam bực mình đưa điện thoại cho cậu đồng nghiệp trả lời hộ rồi tiếp tục cụng ly.

Ngân có đồng ý đi theo Trường? Điều gì đã khiến Toàn viết đơn ly hôn? Tỉnh dậy sau cơn say vào sáng hôm sau, Lam sốc khi thấy lá đơn ly hôn viết tay của Toàn trên bàn.

Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 22 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.