Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 21 lên sóng tối nay, 24/9, Lam (Quỳnh Kool) vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với chồng dù Toàn (Tô Dũng) luôn tìm mọi cách để xoa dịu và thể hiện sự quan tâm với vợ. Toàn thông báo được cơ quan cử đi công tác ở Tây Nguyên 6 tháng nhưng Lam chỉ đáp với thái độ lạnh lùng.

"Tôi không có ý kiến gì cả, miễn là anh cảm thấy thoải mái là được. Mà tốt nhất anh nên đi càng xa càng tốt, 6 tháng hay 6 năm cũng tùy anh", cô nói.

Ở diễn biến khác, Ngân (Việt Hoa) đi đôi giày mà Mỹ Anh (Phương Oanh) và Lam tặng để dự tiệc trên du thuyền nhưng không bước đi nổi vì bị sợi xích trang trí cào rách chân. Thấy Ngân bước đi khó nhọc, Trường (Denis Đặng) cúi xuống để dán băng ego vào vết thương của cô. "Tưởng không đỡ để anh gọi cứu hộ biển", Trường nói khiến Ngân bật cười.

Trong khi đó, Mỹ Anh ngày càng thân thiết với Sương. Giờ cô đã đủ tin tưởng để Sương chia sẻ tâm sự về chuyện làm mẹ kế. Sương rất vui vì dần dần có được tình cảm của cậu con trai riêng cứng đầu của chồng nhờ sự giúp đỡ của Mỹ Anh. Sương nói đa phần mọi người nghĩ cô tốt với cậu bé là vì sợ chồng nhưng thực ra là mình không còn khả năng làm mẹ.

Toàn sẽ đi Tây Nguyên theo kế hoạch? Mỹ Anh gỡ rối được chuyện công ty nhờ sự giúp đỡ của Sương? Ngân đồng ý làm bạn gái Trường? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 21 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Phương Oanh diễn như 'lên đồng', phim giờ vàng VTV hút 10 triệu lượt xem Phương Oanh cho biết chỉ quay 1 lần là hoàn thành cảnh Mỹ Anh phát điên khi chứng kiến con trai bị bắt nạt trong tập phim nhận mưa lời khen của "Gió ngang khoảng trời xanh".