Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 19 lên sóng tối 22/9, chưa hết khủng hoảng vì mất con, việc mèo cưng đi lạc như giọt nước tràn ly đối với Lam (Quỳnh Kool). Cô cho rằng chính vì sự vô tâm của Toàn (Tô Dũng) mà con Mủn đi mất. Lam khẳng định chồng chưa bao giờ quan tâm xem cô nghĩ gì vì tất cả mọi việc đều phải theo kế hoạch của Toàn.

Lam trách Toàn vì từng hứa chăm sóc, quan tâm và bảo vệ mình nhưng Lam nằm một mình đau đớn trong bệnh viện, lúc cô cần chồng nhất thì anh lại không có mặt. Cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ với Toàn, Lam quyết định nói lời chia tay. Lúc này mọi lời phân bua của Toàn đều không còn lọt tai Lam.

Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) hết lời khuyên giải, phân tích khách quan sự việc và cho rằng chuyện mất con không ai cố tình nhưng không thể thuyết phục được Lam thay đổi suy nghĩ. Cô nói ngay từ đầu Toàn đã không muốn có con. Mỹ Anh (Phương Oanh) khẳng định Lam đang quá ám ảnh chuyện cũ và khuyên cô nên suy nghĩ tích cực hơn bởi khi Lam có bầu, Toàn chăm sóc vợ vô cùng chu đáo.

"Em hiểu cả chị và Ngân đều muốn tốt cho em nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của vấn đề, không như mọi người nghĩ đâu", Lam nói. Cô bật khóc vì tủi thân cho rằng mình vô dụng, là gánh nặng cho mọi người và không được tự quyết bất cứ điều gì.

Toàn và Lam chính thức đường ai nấy đi? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 19 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Phương Oanh diễn như 'lên đồng', phim giờ vàng VTV hút 10 triệu lượt xem Phương Oanh cho biết chỉ quay 1 lần là hoàn thành cảnh Mỹ Anh phát điên khi chứng kiến con trai bị bắt nạt trong tập phim nhận mưa lời khen của "Gió ngang khoảng trời xanh".