Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 20 lên sóng tối nay, 23/9, Đăng (Doãn Quốc Đam) không bằng lòng với cách Mỹ Anh (Phương Oanh) dùng con trai để tiếp cận mẹ con Sương nhằm có được hợp đồng béo bở. Đăng cho rằng vợ đang ép con chơi pickleball, thứ mà cậu bé không hề thích. Anh trách luôn cả vợ vì luôn cố vơ mọi thứ về mình bởi "không phải cái gì cứ cố là được" nên muốn cô dừng việc van xin lạy lục người khác. "Không dừng lại được, anh biết tính em mà. Em không chấp nhận an phận", Mỹ Anh nói.

Ở diễn biến khác, Ngân (Việt Hoa) cuối cùng đã gặp người đàn ông của đời mình trên chiếc du thuyền do anh sở hữu. Trường (Denis Đặng) tiếp cận Ngân bằng cách cho nhân viên mời cô ly nước đặc biệt. Ngân khéo léo từ chối và gửi lời cảm ơn Trường. Anh nói Ngân đừng hiểu lầm ý mình, chỉ là Trường không muốn cô có thêm trải nghiệm tồi tệ nào trên du thuyền của mình nên muốn tự phục vụ Ngân. Vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng của Trường tạo ấn tượng mạnh với cô.

Trong khi đó, Lam (Quỳnh Kool) đã đi làm trở lại. Cô nhận được sự quan tâm đặc biệt của cậu em cùng cơ quan nhưng khiến anh ái ngại vì thái độ khác với ngày thường. Ngân bị Trường chinh phục? Mỹ Anh và Đăng giải quyết mâu thuẫn ra sao? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 20 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Phương Oanh diễn như 'lên đồng', phim giờ vàng VTV hút 10 triệu lượt xem Phương Oanh cho biết chỉ quay 1 lần là hoàn thành cảnh Mỹ Anh phát điên khi chứng kiến con trai bị bắt nạt trong tập phim nhận mưa lời khen của "Gió ngang khoảng trời xanh".