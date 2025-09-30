Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 23 lên sóng tối nay, 30/9, ngay khi nhận đơn ly dị từ Toàn (Tô Dũng), Lam (Quỳnh Kool) nhanh chóng thay đổi vẻ bề ngoài như một tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc sống mới. Lâm nhận xét phong cách mới rất hợp với Lam nhưng không giống cô. "Người ta tự thay đổi khi đã thấy cũ mà cũ là vì không còn thấy mình trong đó nữa", Lâm nói khiến Lam trào nước mắt.

Ở diễn biến khác, Ngân (Việt Hoa) và Mỹ Anh (Phương Oanh) quyết định gặp Toàn (Tô Dũng) để khuyên nhủ nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân cho Lam. Toàn bình tĩnh đáp: "Lần này không phải là nông nổi trẻ con nữa, lần này là mong muốn thực sự của Lam".

Mỹ Anh nói việc mất con khiến Lam thay đổi, tâm lý và cảm xúc đều lạ thường nên khuyên hai người chậm lại một nhịp để bình tĩnh nói chuyện. Ngân cho rằng hai người nên cố thêm một chút thì mọi chuyện sẽ khác. Toàn giải thích đã cố gắng làm tất cả như lời khuyên của 2 người nhưng khi ký đơn, tâm lý của anh hoàn toàn bình thường và cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến Lam không hạnh phúc.

Trong khi đó, Đăng (Doãn Quốc Đam) tự tin trình bày ý tưởng làm chương trình với chồng của Sương và bất ngờ khi nhận được lời đề nghị hợp tác nhanh chóng. Chồng Sương thậm chí còn nói Đăng không cần phải quan tâm tới đối tác trước đó là Lợi Hà.

Toàn và Lam chính thức chia tay? Công việc của Đăng có suôn sẻ? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 23 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.