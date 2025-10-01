Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 24 lên sóng tối nay, 1/10, Trường (Denis Đặng) tìm đến tận nhà Ngân (Việt Hoa). Anh hỏi lý do vì sao cô từ chối tình cảm của mình, rốt cuộc Trường đã làm gì sai, vì sao Ngân lại cố ép bản thân xa lánh anh? Trước hàng loạt câu hỏi "vì sao" dồn dập, Ngân đặt tay lên môi Trường ngăn anh dừng lại.

Ở diễn biến khác, Lam (Quỳnh Kool) thấy khó chịu khi Toàn (Tô Dũng) ngồi lỳ ở nhà làm việc mà không quan tâm tới mình. Ban đầu Lam chỉ nhắn tin cho chồng nhưng sau đó vì quá bực khi thấy Toàn đọc tin nhắn của mình mà không trả lời nên cô buộc phải lên tiếng. Toàn giải thích đang yên đang lành tự nhiên Lam lại nhắn tin cà khịa nên im cho xong chuyện. Lam bực mình nói cô quá mệt mỏi vì phải chịu đựng sự im lặng của Toàn trong căn phòng 25m2.

Trong khi đó, gia đình Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) lại đâu vào đấy vì công việc suôn sẻ. Thấy vợ tìm cách giảm khẩu phần ăn cho con trai đang bị thừa cân, Đăng dù không ủng hộ nhưng cũng không cằn nhằn. Còn bé Minh thì nghe lời mẹ tuyệt đối.

Ngân tiếp tục cự tuyệt tình cảm của Trường? Toàn và Lam thực sự chia tay? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 24 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.