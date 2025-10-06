Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 25 lên sóng tối nay, 6/10, Trường (Denis Đặng) dọn tới nhà Ngân (Việt Hoa) ở và dặn cô phải biết chăm sóc bản thân khi anh đi vắng. Trường rất bất ngờ khi Ngân mua áo đôi tặng mình. Nghe Ngân nói kế hoạch tương lai và muốn cùng mặc đồ đôi với Trường đi khắp nơi, anh chàng lập tức hỏi: "Là em muốn đánh dấu chủ quyền đúng không?".

Ở diễn biến khác, Lam (Quỳnh Kool) cố tỏ ra bình thường khi chia tay Toàn (Tô Dũng) nhưng cả Mỹ Anh (Phương Oanh) và Ngân đều nhận thấy sự bất ổn ở cô. Lam giải thích mình chỉ đang cố gắng để 2 bên gia đình không bị sốc. Ngân khuyên Lam nên phân biệt rõ đâu là tình cảm, đâu là thói quen. Còn Mỹ Anh cho rằng nếu Lam cảm thấy vẫn có thể sống chung với Toàn thì cuộc hôn nhân đó vẫn có thể cứu vãn được. Cô phân tích những điểm tích cực và tiêu cực khi Lam ly hôn. Càng nghe Mỹ Anh và Ngân nói, Lam càng rối bời.

Trong khi đó, cả Đăng (Doãn Quốc Đam) và bé Minh đều khó lòng tuân thủ chế độ ăn khắc nghiệt mà Mỹ Anh đang áp dụng nên nửa đêm cùng xuống bếp tìm đồ ăn. Biết trước tình thế này nên Minh đã giấu đồ ăn để đề phòng lúc đói rồi chia cho bố khiến Đăng rất bất ngờ.

Việc Đăng và con trai "ăn mảnh" có bị Mỹ Anh phát hiện? Lam muốn níu kéo cuộc hôn nhân với Toàn? Trường lo sợ điều gì? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 25 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.