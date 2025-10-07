Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 26 lên sóng tối nay, 7/10, Đăng (Doãn Quốc Đam) đi công tác ở Quảng Ninh và bất ngờ gặp cháu gái của chủ quán hải sản. Đăng đang phải ăn kiêng vì bị gan nhiễm mỡ nhưng người phụ nữ này liên tục khuyến khích anh phải ăn bằng được món hàu nướng mỡ hành vốn là đặc sản của quán với lý do vô cùng thuyết phục.

Ở diễn biến khác, Trường (Denis Đặng) cuối cùng cũng đã mặc chiếc áo đôi Ngân (Việt Hoa) mua tặng khiến cô rất vừa lòng. Ngân từ chối lên ô tô của người yêu và nói muốn anh trải nghiệm một ngày bình thường của cô, bắt đầu bằng việc đội mũ bảo hiểm để đi xe máy. Tuy nhiên, Trường dứt khoát không để Ngân chở dù 10 năm không lái xe.

Trong khi đó, Mỹ Anh (Phương Oanh) ngày càng chiếm được cảm tình của bà Lý (Khánh Huyền). Mỹ Anh được hội các phu nhân dẫn đến quán trà nơi Dũng (Phùng Đức Hiếu) - chàng trai từng được mai mối với Ngân - làm quản lý. Bà Lý hết lời khen ngợi Dũng - vốn là trà nhân nổi tiếng khiến anh cũng phải ngại ngùng.

Đăng sẽ quên hết lời dặn của vợ mà ăn món yêu thích? Trường có gây ra chuyện gì khi chở Ngân? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 26 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.