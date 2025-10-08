Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 27 lên sóng tối nay, 8/10, Linh (Lan Phương) đến khách sạn để chia tay Đăng (Doãn Quốc Đam), đồng thời tặng anh hải sản từ quán của bác mình, với hy vọng Đăng sẽ hài lòng mà quảng bá cho nhà hàng.

Linh cũng hy vọng sớm gặp lại Đăng và sẽ được nghe nhiều lời khen trực tiếp từ Đăng khi họ hợp tác. Nhân cơ hội bắt tay Linh, Đăng đưa cho cô gói thuốc để trị vết thương khiến Linh bất ngờ.

Ở diễn biến khác, Lâm (Hà Thanh) đến tận nhà Lam (Quỳnh Kool) để đưa hồ sơ cho cô vì lo có việc cần phải quyết ngay trong ngày nghỉ. Chứng kiến cuộc nói chuyện có phần bất thường của vợ và Lâm, Toàn (Tô Dũng) rất khó chịu bởi thấy Lam cư xử khác hẳn thường ngày.

Trong khi đó, Trường (Denis Đặng) vô cùng bức xúc vì bố của Mỹ Anh (Đức Khuê) lên nhà tra hỏi về mối quan hệ của anh với Ngân (Việt Hoa). Bà Xuân (Tú Oanh) nhắc cho Trường nhớ mình chính là chủ cho thuê nhà. Trường nói vì nhà đã cho thuê nên không ai có quyền bước vào nhà Ngân. Thêm nữa cô cũng không có nhà, không dặn anh là có khách đến.

"Cháu khá bận. Các bác muốn gặp Ngân có thể quay lại sau. Được thì hẹn trước, tránh mất thời gian của đôi bên", Trường lạnh lùng nói rồi mở cửa "đuổi" khéo mấy bác hàng xóm trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Bà Xuân và bố Mỹ Anh sẽ phản ứng ra sao trước hành động của Trường? Toàn có ghen? Đăng có cảm tình đặc biệt với Linh? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 27 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.