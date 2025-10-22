Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 33 lên sóng tối nay, 22/10, Ngân (Việt Hoa) vào bar trong trạng thái kích động, chỉ 1 lời nói động chạm cũng khiến cô nổi điên. Lúc này, Dũng (Đức Hiếu) phải ra sức ngăn cản để tránh một vụ đụng độ trong quán. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng chỉ một câu nhận xét "đồ rẻ tiền" của gã đàn ông xa lạ cũng khiến Ngân không chịu nổi. Cô vớ lấy chiếc túi xách trên mặt bàn để quật ngã kẻ đã sỉ nhục mình.

Trong khi đó, Ngân quyết định mở lòng tâm sự hết với cô Xuân chủ nhà (Tú Oanh) trước khi về quê. Ngân khóc nói: "Cháu thất bại lắm đúng không cô? Bao nhiêu năm cố gắng nỗ lực của cháu, bao tính toán dự định... cháu mất hết rồi".

Cô Xuân nói Ngân về nhà với bố mẹ chứ có phải trốn nợ đâu mà phải ngại. "Mà thế nào là thất bại? Thất bại là mình tự buông xuôi từ bỏ con đường phấn đấu của chính mình. Cháu còn trẻ, cháu đang nỗ lực cơ mà. Cô sống bằng ngần này tuổi rồi, mày tin cô đi, trời không tuyệt đường người bao giờ".

Ở diễn biến khác, Lam (Quỳnh Kool) chất vấn Lâm (Hà Thành) lý do vì sao đổi ca trực cho mọi người để làm cùng mình. Cô cũng thắc mắc vì sao Lâm lại nói dối về ngày sinh của mình rồi chủ đích mang trà sữa tới nhà cho Lam nhưng lại nói tiện đường, chưa kể Lâm tự ý mang tài liệu đến nhà Lam vào sáng sớm dù cô không đồng ý. Lâm đáp càng khiến Lam bất ngờ: "Chị có muốn biết lý do không? Thế thì tối nay em qua đón. Hôm nay là sinh nhật xịn của em và chị là khách mời duy nhất".

Ngân nghỉ việc để về quê? Lâm tỏ tình với Lam? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 33 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.