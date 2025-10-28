Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 35 lên sóng tối nay, 28/10, không thể trốn tránh mãi, Đăng (Doãn Quốc Đam) quyết định hẹn gặp Linh (Lan Phương) để nói chuyện trước khi mọi chuyện bung bét. "Em đang muốn gì?", Đăng hỏi.

Linh đáp: "Em đang muốn công việc trôi chảy. Em muốn xúc tiến công việc, muốn hợp đồng công ty của em và của anh được ký kết. Nhưng em không rõ vì sao thời gian qua anh cứ lần lữa mãi không ký hợp đồng. Em tự hỏi có phải mối quan hệ của chúng ta làm cản trở anh?".

Đăng lập tức phủ nhận, nói họ không có bất cứ mối quan hệ nào.

Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) về quê và gặp lại Trí (Lâm Đức Anh). Trí hẹn tối sẽ mang gà sang nhà Ngân để phục thù sau bữa rượu hôm trước. Vợ mới cưới của Trí không ngừng khen ngợi nhan sắc ấn tượng của Ngân.

Ở diễn biến khác, Lam (Quỳnh Kool) rất bực vì ngay cuộc gọi đầu tiên sau khi anh đi công tác, Toàn (Tô Dũng) đã mắng cô không thương tiếc. Lam dỗi hờn cúp máy nói Toàn hãy đi mà chụp ảnh thân thiết với đồng nghiệp nữ. Lúc này Lâm xuất hiện và trở thành nơi trút giận của Lam. Cô một lần nữa nhắc nhở Lâm (Hà Thành) từ lúc này họ chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém, yêu cầu Lâm không làm phiền mình nữa.

Chuyện gì đã xảy ra với Lam và Toàn? Linh sẽ làm gì khi bị Đăng phủi tay? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 35 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Hậu trường cảnh phim Phương Oanh khi mới hẹn hò Doãn Quốc Đam năm 18 tuổi VTV chia sẻ clip hậu trường cảnh Phương Oanh (Mỹ Anh) và Doãn Quốc Đam (Đăng) thời 18 tuổi khi mới quen trong đoạn phim hồi tưởng ở tập 32 "Gió ngang khoảng trời xanh".