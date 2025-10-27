Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 34 lên sóng tối nay, 27/10, Đăng (Doãn Quốc Đam) háo hức đến chỗ hẹn ăn trưa với Mỹ Anh (Phương Oanh) nhưng khựng lại khi thấy Linh (Lan Phương) đã ngồi chờ sẵn cùng vợ mình nên phải miễn cưỡng chào hỏi. Thấy cả hai người phụ nữ cười nói với nhau, Đăng không khỏi thắc mắc.

Trong khi đó, Toàn (Hoàng Triều Dương) nhờ em trai sang sửa căn bếp cho chị dâu. Biết chồng vẫn còn lo lắng, quan tâm tới mình, Lam (Quỳnh Kool) dò hỏi tình hình của Toàn nhưng được em chồng khuyên gọi điện thẳng cho Toàn để hỏi thăm.

Ở diễn biến khác, Ngân (Việt Hoa) quyết định chia tay mọi người để về quê. Trước khi đi, Ngân khuyên Lam đừng để mất Toàn nếu cô thực sự yêu chồng. Ngân cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Mỹ Anh vì cô mạnh mẽ và là người phụ nữ chu toàn nhưng vẫn không quên nhắc Mỹ Anh phải biết quan tâm tới bản thân.

Linh ấp ủ âm mưu gì? Lam có chịu xuống nước với Toàn? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 34 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

