Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang khẩn trương lấy ý kiến người lao động trên cả nước về phương án điều chỉnh lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhằm bảo đảm quyền lợi nghỉ ngơi đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trao đổi với VietNamNet, bà Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết việc lấy ý kiến được triển khai trong thời gian ngắn, từ ngày 7/4 đến hết ngày 8/4, để kịp tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Kỳ nghỉ 5 ngày giúp người lao động có dịp nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Ảnh: TTXVN.

Theo phân tích, năm nay ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp (27/4). Tuy nhiên, cách bố trí này khiến kỳ nghỉ bị chia nhỏ, đặc biệt với nhóm làm việc 6 ngày/tuần: nghỉ một ngày, đi làm xen kẽ rồi mới đến kỳ nghỉ 30/4 – 1/5.

Việc nghỉ ngắt quãng khiến người lao động khó sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, di chuyển, về quê; đồng thời doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhiều lần.

Từ thực tế này, một số doanh nghiệp và người lao động đề xuất hoán đổi ngày nghỉ bù 27/4 sang 29/4 hoặc 2/5. Nếu áp dụng, người lao động làm việc 5 ngày/tuần có thể nghỉ liên tục 4–5 ngày; nhóm làm việc 6 ngày/tuần cũng có thể có kỳ nghỉ liền mạch khoảng 3 ngày.

Trước thông tin về phương án nghỉ kéo dài tới 9 ngày, bà Hồ Thị Kim Ngân cho biết phương án này hầu như không nhận được nhiều đề xuất. Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây không phải dịp Tết Nguyên đán, trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay đòi hỏi tính liên tục để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

“Đa số ý kiến cho rằng kỳ nghỉ kéo dài khoảng 4–5 ngày là phù hợp, vừa bảo đảm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động, vừa không gây xáo trộn lớn đến hoạt động của doanh nghiệp”, bà Ngân nói.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thêm, sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến, đơn vị sẽ tổng hợp, lựa chọn phương án nhận được sự đồng thuận cao, đồng thời trao đổi với Bộ Nội vụ để đối chiếu quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, phương án phù hợp sẽ được đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc lấy ý kiến lần này được kỳ vọng góp phần đưa ra phương án nghỉ lễ hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay.

Nghỉ 5 ngày là phù hợp

Đồng quan điểm không nên nghỉ kéo dài 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, chuyên gia kinh tế Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên Đại học kinh tế Quốc dân cho rằng việc kéo dài kỳ nghỉ có thể gây tác động ngược, làm “đứt mạch” sản xuất và khiến quá trình trở lại làm việc sau lễ trở nên chậm chạp.

Theo ông, nghỉ quá dài dễ tạo tâm lý trì trệ, khiến người lao động mất nhịp, khó tái khởi động công việc, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất chung.

Ngược lại, kỳ nghỉ khoảng 5 ngày được đánh giá hợp lý hơn, vừa đủ để phục hồi sức lao động, vừa không làm gián đoạn chuỗi sản xuất – kinh doanh.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông cho rằng phương án nghỉ 5 ngày vẫn đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành, khi nhiều đơn vị có thể chủ động bố trí làm bù hoặc điều chỉnh kế hoạch. Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ và xu hướng làm việc từ xa đang giúp giảm đáng kể áp lực gián đoạn, đặc biệt với các bộ phận gián tiếp.

“Thị trường lao động hiện nay đã khác trước, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào giờ hành chính cứng nhắc. Mô hình làm việc linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, cho phép điều chỉnh lịch nghỉ chủ động hơn mà không ảnh hưởng lớn đến tổng thể thời gian làm việc trong năm”, ông Lạng nhận định.