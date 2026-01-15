Triển lãm Mộng giữa chiều hoa giới thiệu 36 tác phẩm sơn dầu thuộc 4 bộ sưu tập Hue Heritage, Motherhood, Home và Still Life. Các sáng tác tiếp tục khẳng định phong cách hội họa nên thơ, đậm màu hoài niệm của nữ họa sĩ gốc Huế với các chủ đề quen thuộc như thiên nhiên, hoa cỏ, con người, cảnh vật và đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài.

Họa sĩ Lê Trang giới thiệu các tác phẩm với PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tại lễ khai mạc, họa sĩ Lê Trang chia sẻ: "Tôi không vẽ sự trọn vẹn mà vẽ hơi ấm của những điều giản dị trong cuộc sống thường nhật, phần nào đó là ký ức tuổi thơ bên dòng sông Hương mờ sương. Tất cả họa thành bức tranh ngập tràn ánh sáng tự nhiên, dặm màu cho ánh sáng tâm hồn Việt – một tâm hồn mộng giữa chiều hoa mà tôi hằng tôn vinh và tự hào".

Trong tranh của Lê Trang, hình ảnh người phụ nữ Việt hiện lên dịu dàng nhưng không mờ nhạt, mang theo thần thái và chiều sâu văn hóa. Với nữ họa sĩ, hội họa không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là cách kể về Việt Nam bằng ký ức, cảm xúc và những giấc mơ bình yên.

Với Lê Trang, di sản không chỉ là kiến trúc hay trang phục truyền thống, mà còn là những giá trị tinh thần như gia đình, tổ ấm và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

Tác phẩm "Cổng Hiển Nhơn".

Các loạt tranh về chim, về người phụ nữ, về không gian sống yên bình đều xoay quanh khát vọng gìn giữ những giá trị bền vững giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết ông từng ấn tượng với các tác phẩm của Lê Trang qua những triển lãm tại Italia, Pháp, Anh. Khi chiêm ngưỡng không gian trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ông cảm nhận rõ sự ấm áp, gần gũi trong cách sắp đặt.

Ông nhận xét: "Những bức tranh về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, tươi tắn, có chiều sâu tâm hồn, thể hiện rõ cốt cách Việt. Con người và thiên nhiên trong tranh gắn bó hài hòa, phản ánh đời sống tinh thần phong phú. Đó là yếu tố giúp tranh Lê Trang được công chúng quốc tế yêu thích. Hình ảnh cố đô Huế, kinh thành, tà áo dài, những cánh chim hướng về tổ ấm… tạo nên một thế giới hội họa đậm đà bản sắc".

Tác phẩm "Thiếu nữ bên bờ rào".

Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh đánh giá, không gian triển lãm gây ấn tượng ngay từ sắc tím hoa violet - gam màu gợi nhớ Hà Nội những ngày giáp Tết và xuất hiện xuyên suốt trong nhiều tác phẩm. Sinh ra tại Huế, tranh của Lê Trang nhẹ nhàng, giàu tình cảm, phản ánh hình ảnh người phụ nữ và gia đình - những giá trị bền vững và đáng quý.

Bà Oanh nhấn mạnh: "Việc một nghệ sĩ trẻ tổ chức triển lãm ở cả trong nước và quốc tế là điều đáng trân trọng, cho thấy tình yêu nghề và nỗ lực bền bỉ. Lối vẽ giàu cảm xúc giúp Lê Trang tạo nên nét riêng trong dòng chảy hội họa đương đại".

Tác phẩm "Ngày mộng mơ".

Từ năm 2024 đến nay, Lê Trang liên tục ghi dấu ấn khi có tác phẩm tham gia 4 triển lãm quốc tế danh giá tại London (Anh), Florence (Italia) và Paris (Pháp). Trước đó, triển lãm cá nhân đầu tiên Trang và Tranh tại TPHCM đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và công chúng.

Triển lãm Mộng giữa chiều hoa diễn ra kéo dài hết ngày 18/1/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.