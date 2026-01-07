Được sự ủy quyền của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo một số ban Đảng chiều nay đồng chủ trì buổi thông báo về Đại hội 14 của Đảng tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Đại hội Đảng lần thứ 14 mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước; là dịp quan trọng để đánh giá, tổng kết 40 năm kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội 13 để từ đó đưa ra những mục tiêu, phương hướng phát triển toàn diện trong tất cả các lĩnh vực trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chủ trương nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại...

Với ý nghĩa quan trọng đó, Đại hội 14 được Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo chặt chẽ, sát sao trên tất cả các mặt.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết chủ đề của Đại hội đã thể hiện sự cổ vũ, động viên, định hướng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Về văn kiện, ông Lê Hoài Trung cho biết, công tác xây dựng văn kiện có sự đổi mới căn bản với việc Báo cáo chính trị lần đầu tiên tích hợp nội dung 3 văn kiện báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, qua đó thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách làm và tư duy.

Văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cả trong nước và ở nước ngoài.

Về công tác nhân sự, Bộ trưởng khẳng định nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng này được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác và coi đây là điều kiện tiên quyết để “đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả”.

Câu chuyện của Việt Nam truyền cảm hứng không chỉ ở con số

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng thông báo những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội 13 và 40 năm Đổi mới.

Với mức tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 bình quân 6,3%/năm, Việt Nam nằm trong nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới; chất lượng tăng trưởng có những bước chuyển biến tích cực, các nguồn lực đầu tư phát triển được huy động và sử dụng hiệu quả hơn; tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ hơn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng; cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã đạt được những kết quả mang tính đột phá.

Về đường lối đối ngoại trong các văn kiện đại hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tính kế thừa đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới đồng thời bổ sung quan điểm chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế...

Công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, theo đúng các quy định của Đảng. Việt Nam đã sẵn sàng cho kỳ Đại hội quan trọng lần này sẽ diễn ra từ 19-25/1. Bộ trưởng chuyển lời mời tới đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự phiên khai mạc và phiên bế mạc của Đại hội.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh

Nhiều đại sứ, trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và kỳ vọng vào những định hướng phát triển sắp tới.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh cho rằng, Đại hội 14 đánh dấu một cột mốc mới trong thời kỳ phát triển của Việt Nam, là sự kiện chính trị quan trọng đối với Việt Nam và với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược của Việt Nam. Đại sứ đánh giá những thành tựu Việt Nam đạt được ngày càng khẳng định mạnh mẽ hơn khả năng lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đoàn kết, gắn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam Saadi Salama tin tưởng Đại hội 14 sẽ đưa ra những quyết sách lớn, lấy lợi ích của nhân dân Việt Nam là tự chủ, độc lập, tự cường, phục vụ cho lợi ích phát triển của đất nước, phục vụ cùng nhau hợp tác, phục vụ cho hòa bình lâu dài không chỉ ở khu vực mà còn trên thế giới.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Việt Nam đã trở thành một nước tự cường, có thu nhập trung bình cao và giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người. Câu chuyện của Việt Nam đã truyền cảm hứng không chỉ ở con số mà thể hiện ở sự quyết tâm trong việc đảm bảo tăng trưởng, những chính sách được triển khai thực tiễn, đặt con người vào trung tâm của phát triển và củng cố thể chế.