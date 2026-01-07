Đại tướng Phan Văn Giang - Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng bày tỏ niềm phấn khởi được đón tiếp và gặp lại các đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ.

Bộ trưởng thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2025; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Bằng/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng đề nghị các cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, sự tâm huyết của những người đã dành gần trọn cuộc đời mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng của đất nước, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm quý báu.

Ông cũng mong muốn các cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, sát cánh cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thêm niềm vui mới, thành công mới đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội qua các thời kỳ.

Hàng năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước; khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cách mạng, anh hùng của dân tộc.

Đây cũng là dịp để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị; tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.