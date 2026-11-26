Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, chính quyền và các chức sắc tôn giáo, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Họ đạo Vĩnh Kim ngày càng hiệu quả, góp phần giữ gìn bình yên địa bàn, xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn.

Đồng hành cùng đồng bào Công giáo giữ gìn an ninh, trật tự

Xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long có diện tích 56,83km2, gồm 15 ấp với hơn 30.000 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, xã Vinh Kim có 5 nhà thờ và 1 đan viện, với hơn 7.000 người theo đạo Công giáo (chiếm trên 23% dân số).

Ấp Chà Và, xã Vinh Kim có trên 90% đồng bào theo đạo Công giáo. Để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã thường xuyên phối hợp với các cơ sở tôn giáo vận động đồng bào giáo dân đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt các quy định của địa phương; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nhắc nhở người thân không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội.

Nhà thờ Công giáo được trang hoàng rực rỡ trong dịp năm mới, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào giáo dân và cộng đồng dân cư

Trước đây, vào những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, khu vực nhà thờ từng xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập, gây mất an ninh, trật tự. Trước tình hình đó, Công an xã phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên tổ chức tuần tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Định kỳ, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ giáo dân để nắm tình hình; đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an quan tâm đến các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, hỗ trợ cơ sở vật chất và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong vùng đồng bào Công giáo. Qua đó, mối quan hệ giữa lực lượng Công an và đồng bào giáo dân ngày càng được thắt chặt, góp phần phát huy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Linh mục Đặng Phước Hưng, Phó sứ Họ đạo Vĩnh Kim, cho biết: “Thời gian qua, Công an xã thường xuyên phối hợp với họ đạo tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, bà con giáo dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ngay từ khu dân cư. Thông qua các hoạt động của lực lượng Công an xã, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cộng đồng đoàn kết trên tinh thần ‘kính Chúa, yêu nước’. Thời gian tới, bà con giáo dân mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; phát huy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, tạo môi trường sống an toàn cho Nhân dân”.

Bên cạnh đó, Công an xã Vinh Kim phối hợp với các chức sắc Công giáo tuyên truyền, vận động các gia đình giáo dân; phát thư ngỏ cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, giúp bà con giáo dân nhận thức rõ tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong việc chung tay thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chính quyền địa phương còn phối hợp với các chức sắc quan tâm giúp đỡ những gia đình giáo dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn; giới thiệu việc làm cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm cho thanh niên chưa có việc làm ổn định.

Công an xã Vinh Kim vận động các nhà thờ và gia đình giáo dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc. Đến nay, 100% nhà thờ trên địa bàn đã thực hiện việc treo cờ Tổ quốc. Đây đã trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác vào các dịp lễ lớn của dân tộc, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá, xuyên tạc.

Ông Lê Hùng Thanh, ngụ xã Vinh Kim, cho biết: “Việc treo cờ Tổ quốc là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với phương châm ‘sống tốt đời, đẹp đạo’, đồng bào Công giáo trên địa bàn rất ủng hộ việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo. Qua đó, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần, củng cố tình đoàn kết và quyết tâm xây dựng một Việt Nam ngày càng vững mạnh”.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng địa bàn bình yên

Trung tá Diệp Minh Tuyền, Phó Trưởng Công an xã Vinh Kim, cho biết: “Công an xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con giáo dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo; kịp thời thông tin về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để bà con chủ động nâng cao cảnh giác.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân tham gia các hoạt động tôn giáo trong không khí an lành, hạnh phúc; tích cực thực hiện các công trình phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân và đồng bào theo đạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Để bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào Công giáo, thời gian qua, Công an xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự tại những khu vực có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Các chức sắc Công giáo cũng phối hợp với lực lượng Công an xã hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân.

Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ, Công an xã phối hợp với các chức sắc tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”. Vận động các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, Công an xã còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức họp mặt các chức sắc, người có uy tín nhân dịp đầu năm mới... Những hoạt động này góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các họ đạo Công giáo với lực lượng Công an, giúp lực lượng Công an kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào giáo dân.

Từ đó, lực lượng Công an có cơ sở tham mưu, kiến nghị các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, góp phần giúp bà con tín đồ ổn định cuộc sống, chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn có đông đồng bào theo đạo Công giáo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là kết quả của sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an cơ sở, các chức sắc tôn giáo và cộng đồng giáo dân.

Sự đồng thuận đó góp phần xây dựng niềm tin, phát huy đạo lý và trách nhiệm cộng đồng, để việc “sống tốt đời, đẹp đạo” cũng chính là sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Qua đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng được củng cố và phát triển, góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

A.Phương