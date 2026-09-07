Ngày 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Đặng Ngọc Thạch (SN 1992) và Trương Việt Nguyễn (SN 2004, cùng trú tỉnh Lào Cai) cầm đầu. Tham gia đường dây còn có Hoàng Văn Nha (SN 2004), Hoàng Tuấn Vũ (SN 2004), Hoàng Quốc Cường (SN 2001) và Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 2001, cùng trú tỉnh Lào Cai).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Trương Việt Nguyễn. Ảnh: CACC

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện các fanpage, tài khoản Facebook “Vé Số Đại Lộc 999” và “Vé Số Kiến Thiết 86” thường xuyên livestream bán “vé cào trúng thưởng” có dấu hiệu lừa đảo.

Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng “rác”, dàn dựng tình huống trúng thưởng và tạo giao dịch chuyển khoản giả để tạo lòng tin.

Khi người chơi chuyển tiền mua các gói vé cào hoặc nộp thêm tiền để nhận thưởng sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt rồi luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền nhiều tỷ đồng.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng Việt Nam, các nghi phạm sang tỉnh Khammuane, Lào thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Theo phân công, Thạch và Nguyễn trực tiếp quản lý, điều hành các nhóm riêng, sau đó phối hợp vận hành hệ thống fanpage, tài khoản Facebook phục vụ việc lừa đảo.

Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng các ngân hàng thương mại để xác minh, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ.

Khi các đối tượng nhập cảnh trở lại Việt Nam, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ những người liên quan trong chuyên án.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng, truy xét người liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.