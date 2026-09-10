Ngày 10/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Lê Hồng Quân (SN 1979, trú phường Thống Nhất) về tội “Vô ý làm chết người”. Bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10h ngày 10/6/2026, Quân cùng anh N.V.Q. (SN 1994, trú tại xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) đến một cơ sở kinh doanh phế liệu tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, mua 8 thùng phuy kim loại loại 200 lít với tổng số tiền 1,76 triệu đồng. Quân dự định sử dụng số thùng phuy này làm phao nổi đặt tại ao trước nhà.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với bị can Lê Hồng Quân. Ảnh: CACC

Hơn 13h cùng ngày, Quân và anh Q. mang máy hàn đến khu vực để thùng phuy. Quân trực tiếp hàn tai vào mép trên các thùng, còn anh Q. hỗ trợ.

Trước khi hàn, Quân mở nắp các thùng, sau đó yêu cầu anh Q. quấn băng tan vào nắp để hạn chế nước tràn vào khi thả xuống ao. Sau khi hoàn thành 3 thùng, cả 2 tiếp tục làm thùng thứ 4.

Cơ quan điều tra xác định lúc này nắp thùng đã được quấn băng tan và đậy lại nhưng Quân không kiểm tra tình trạng bên trong trước khi hàn. Trong quá trình thao tác, thùng phuy bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến Quân bị ù tai, rách áo và vật liệu đổ đè lên người. Anh Q. bị thương nặng vùng đầu, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo kết luận giám định, Thùng phuy phát nổ có dán nhãn thông tin an toàn hóa chất Isopropyl Alcohol. Tia lửa phát sinh từ máy hàn đã làm cháy hơi dung môi còn bên trong thùng. Áp suất tăng đột ngột trong môi trường kín dẫn đến vụ nổ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Hồng Quân có lỗi vô ý do cẩu thả. Bị can đã sử dụng nguồn nhiệt có khả năng phát sinh tia lửa đối với thùng phuy có nguy cơ tồn dư hơi dễ cháy nhưng không kiểm tra, không thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn.

Ngày 6/7/2026, Quân bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. Đại diện gia đình anh Q. không yêu cầu thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Quân.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.