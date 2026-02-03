Năm 2025, với khối lượng công việc lớn, trải rộng trên hầu khắp các xã, phường và trục giao thông trọng điểm, công ty không chỉ đảm bảo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an toàn, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của thành phố.

Quản lý diện rộng, khối lượng lớn

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, trong năm 2025, công ty đã trúng 9 gói thầu lớn thực hiện công tác duy tu, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Cầu Giấy (tên gọi cũ) cùng các tuyến giao thông huyết mạch như Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Thăng Long, giai đoạn 2025-2029.

Theo đó, công ty chịu trách nhiệm quản lý, duy trì hơn 120 công viên, vườn hoa, dải phân cách, đảo giao thông, khu đô thị, các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ và nhiều khuôn viên, trụ sở cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, với tổng diện tích khoảng 1,2 triệu m². Quy mô quản lý lớn, trải dài từ khu vực nội đô lịch sử đến các khu đô thị mới, đặt ra yêu cầu cao về tổ chức, điều hành và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Song song với công tác duy trì, công ty triển khai trồng cây bổ sung, thay thế nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống cây xanh đô thị. Trong năm 2025, tổng số cây trồng mới và thay thế là 2.774 cây, trong đó các gói thầu do Sở Xây dựng quản lý chiếm 2.635 cây; các công trình phát sinh 72 cây; phần phân cấp quận (cũ) là 67 cây.

Việc trồng mới không chỉ chú trọng số lượng mà còn đặt nặng yếu tố chủng loại, khả năng sinh trưởng và sự phù hợp với cảnh quan từng khu vực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng không gian xanh và tính bền vững của đô thị Hà Nội.

Điểm nhấn từ những mùa lễ, sự kiện lớn

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, công ty đã thực hiện tốt công tác trang trí phục vụ các ngày lễ, Tết và sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô trong năm 2025. Từ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ gắn với kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, đến các dịp lễ lớn như 30/4 - 1/5, Quốc khánh 2/9, Giải phóng Thủ đô 10/10, cùng nhiều hội nghị, đại hội, hội đàm của Trung ương và Thành phố, không gian xanh - hoa cảnh luôn được chăm chút kỹ lưỡng.

Với nhiều chủng loại hoa, cây cảnh, kiểu dáng thiết kế phong phú, các phương án trang trí đảm bảo tính trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách, được Thành phố và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ngoài ra, công ty còn thực hiện nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất theo yêu cầu thực tế, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng phục vụ A80, đòi hỏi huy động nhanh nhân lực, phương tiện nhưng vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Công tác cắt sửa, chặt hạ, đánh gốc, dịch chuyển cây xanh tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Các trường hợp cây đổ, cành gãy, cây có nguy cơ mất an toàn luôn được công ty xử lý kịp thời.

Trong năm 2025, công ty đã thực hiện cắt sửa 577 cây, giải tỏa 94 cây đổ và 642 trường hợp cành gãy; chặt hạ 1.198 cây chết, sâu mục, nguy hiểm; đánh chuyển 26 cây. Các đơn thư, công văn của người dân và cơ quan chức năng liên quan đến cây xanh đều được ưu tiên giải quyết nhanh chóng, đặc biệt là những trường hợp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, không để tồn đọng kéo dài.

Đối với công tác cắt sửa cây xanh theo kế hoạch, trên cơ sở tiên lượng các gói thầu, công ty chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng tuyến phố, từng vị trí cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội và các chủ đầu tư.

Trong năm 2025, công ty đã cắt sửa khoảng 55.800 cây theo kế hoạch do Sở Xây dựng quản lý và khoảng 2.870 cây theo khối lượng phân cấp quận (cũ) tại Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa. Toàn bộ cành lá sau khi cắt sửa được xay nhỏ thành mùn phục vụ trồng và ươm cây, góp phần giảm áp lực cho các bãi đổ rác của thành phố.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công ty đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2025, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các cấp. Các biện pháp như cắt tỉa rút tán, hạ độ cao cây, gia cố cọc chống, tăng cường kiểm tra, xử lý cây nguy hiểm được triển khai đồng bộ trước và trong mùa mưa bão.

Khi xảy ra các trận bão, mưa lớn gây ngập sâu trên diện rộng, công ty đã tổ chức tốt phương án giải tỏa cây đổ, phân công nhiệm vụ cụ thể, kịp thời khắc phục sự cố, góp phần ổn định đời sống và sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Với những nỗ lực bền bỉ trong năm 2025, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tiếp tục âm thầm giữ gìn và vun đắp màu xanh cho Hà Nội, tạo nền tảng quan trọng cho một đô thị văn minh, an toàn và đáng sống.

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội)