Ngày 7/12, Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng đoàn Giám sát 01 của Thành ủy, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ba Đình, Ngọc Hà và xã Thư Lâm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ cấp bách những tháng cuối năm 2025.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình Phạm Quang Thanh cho biết địa bàn có đặc thù là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, tập trung nhiều cơ quan Trung ương và thường xuyên diễn ra sự kiện lớn, nên yêu cầu về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và bảo đảm giao thông luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo ông Thanh, Ba Đình có dân cư đông, mật độ giao thông và hoạt động dịch vụ cao, khiến hạ tầng hiện hữu chịu nhiều áp lực. Phường kiến nghị thành phố cho phép tăng tần suất vệ sinh, quét rửa vỉa hè và lòng đường, nhất là tại các tuyến phố trung tâm.

Đoàn giám sát số 01 của Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường. Ảnh: Thanh Hải/HNM

Về trật tự giao thông, ông Phạm Quang Thanh cho biết các khu vực như Đội Cấn, Ngọc Hà thường xuyên ùn ứ, nhất là cuối tuần, do đường nhỏ, hạ tầng cũ trong khi lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe đưa khách đến các di tích. Việc đỗ xe dưới lòng đường cũng làm giảm năng lực lưu thông.

Từ thực tế này, phường Ba Đình đề xuất nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe tập trung ở khu vực lân cận nhằm giảm áp lực giao thông tĩnh. Theo ông Thanh, đây là giải pháp căn cơ để hạn chế ùn tắc, tạo không gian đô thị văn minh và đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách.

Lãnh đạo phường kiến nghị thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư công cho các bãi đỗ xe ngầm và bãi xe nổi. “Thành phố nên tận dụng không gian ngầm làm bãi đỗ xe. Quy hoạch đã có từ nhiều năm nhưng đây là ‘món xương’ mà doanh nghiệp không mặn mà, nên cần nguồn lực đầu tư công”, ông Thanh nói.

Liên quan nội dung này, ông Lê Thanh Nam, Chánh Văn phòng UBND Hà Nội, Phó Trưởng đoàn Giám sát 01, cho biết thành phố đã chỉ đạo rà soát toàn bộ vườn hoa đủ điều kiện xây bãi đỗ xe ngầm tại các phường nội thành. Thành phố cũng chủ trương xóa nhà vệ sinh trên vỉa hè, từng bước đưa các công trình này xuống tầng hầm, kết hợp không gian đỗ xe.

Ông Nam cho hay nhiều nhà đầu tư bày tỏ mong muốn tham gia dự án bãi đỗ xe ngầm theo hình thức đối tác công tư. Thành phố sẽ tổng hợp, đưa vào quy hoạch chung và rà soát để triển khai từ năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Thanh Hải/HNM

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng đoàn giám sát, nhấn mạnh ý nghĩa của đợt kiểm tra lần này. Sau gần sáu tháng triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp, theo ông Thắng, bộ máy đã dần đi vào nề nếp và hỗ trợ rõ rệt cho công tác điều hành ở cơ sở.

Ông cho biết HĐND TP đã thông qua mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11% – mức “rất lớn”, đòi hỏi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù và mô hình tổ chức trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đối với các kiến nghị của địa phương, ông Thắng đồng tình với đề xuất xây dựng các không gian, hạ tầng dùng chung như bãi đỗ xe, trạm sạc điện. Ông đề nghị phường chủ động đề xuất dự án cụ thể, bởi “không ai hiểu địa bàn hơn cán bộ cơ sở”.