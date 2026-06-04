Lời tòa soạn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, ngày 19/4/1946, đến nay vẫn còn nguyên giá trị; đặc biệt trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ góc nhìn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ, VietNamNet thực hiện tuyến bài "Giữ vững “trận địa” nền tảng, tư tưởng của Đảng từ địa bàn Tây Nam Bộ" trong bối cảnh hiện nay. * Bài 1: Tây Nam Bộ và cuộc chiến chống luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc * Bài 2: Tây Nam Bộ xây 'phòng tuyến' niềm tin từ những chính sách vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu vào thời điểm tháng 12/2025. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát huy vai trò của những “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ, đội ngũ người có uy tín đang trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Không chỉ là những cá nhân gương mẫu trong đời sống, lao động sản xuất, họ còn là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Hơn mười năm đảm nhiệm vai trò người có uy tín, ông Thạch Dân ở khu vực Cà Săng, phường Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ vẫn luôn miệt mài với công việc cộng đồng.

Được tín nhiệm bầu là người có uy tín từ năm 2013, đến nay, dù đã 75 tuổi, ông Thạch Dân vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, là điểm tựa tinh thần của bà con Khmer trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr trao quà cho người có uy tín tại Cần Thơ.

Với vai trò thành viên tổ hòa giải khu vực Cà Săng, trung bình mỗi Chủ nhật hằng tuần, ông Thạch Dân cùng các thành viên tiếp nhận và hòa giải từ 1 - 3 vụ việc, chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình hay tình trạng tảo hôn. Bằng cách nói chuyện chân tình, thấu đáo của ông và các thành viên trong tổ hòa giải, nhiều vụ việc được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Ông Thạch Dân còn tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Châu tuyên truyền pháp luật cho người dân. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, tệ nạn xã hội hoặc những biểu hiện có nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ông kịp thời báo cáo cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để xử lý từ sớm, từ xa.

Trong bối cảnh các đối tượng xấu thường lợi dụng mạng xã hội để tung tin giả, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò của những người có uy tín như ông Thạch Dân càng trở nên quan trọng. Chính sự gần gũi, tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng đã giúp người có uy tín trở thành “lá chắn mềm” ngăn chặn những luận điệu sai trái len lỏi vào đời sống người dân.

Dấu ấn nổi bật của ông Thạch Dân còn nằm ở tinh thần tiên phong trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Gia đình ông đã tự nguyện hiến hơn 200m đất làm đường và 25m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Không dừng lại ở đó, ông còn vận động người dân hiến đất mở tuyến đường dài hơn 400m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của bà con.

Từ những việc làm cụ thể ấy, niềm tin của người dân đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được củng cố. Khi người dân tin tưởng, đồng thuận thì mọi chủ trương, chính sách đều dễ dàng đi vào cuộc sống; đồng thời cũng tạo “sức đề kháng” tự nhiên trước các luận điệu kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch.

Bà Nguyễn Thị Hòa Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Châu, cho biết: ông Thạch Dân là người có uy tín tiêu biểu, luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm. Những đóng góp của ông không chỉ giúp địa phương phát triển mà còn tạo sự gắn kết trong cộng đồng, trở thành “điểm tựa” tinh thần cho đồng bào Khmer.

Cùng chung tinh thần ấy, ông Lý Thên - người có uy tín, Phó Ban Quản trị Chùa Sêrây Cro Săng, phường Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ - cho biết, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bà con ngày càng chủ động đồng hành cùng chính quyền trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

“Ở phường có nhiều gia đình treo ảnh Bác Hồ ở vị trí trang trọng nhất. Bà con luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự”, ông Lý Thên chia sẻ.

Ông Lý Thên và Ban Quản trị Chùa Sêrây Cro Săng thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân địa phương.

Bên cạnh đó, đội ngũ người có uy tín còn tích cực vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. Từ việc duy trì các lễ hội, phong tục tập quán đến xây dựng đời sống văn hóa mới, tất cả đều góp phần tạo nên sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ cho biết, thành phố hiện có hơn 500 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là lực lượng góp phần quan trọng vào sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và TP Cần Thơ nói chung. Trong thời gian qua, địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ để đội ngũ này tiếp tục phát huy vai trò của mình.

Thành quả phát triển kết tinh từ sức mạnh đoàn kết sẽ nhân lên

Thực tiễn cho thấy, khi người dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng thì các luận điệu xuyên tạc, kích động đều khó có cơ hội len lỏi. Do đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn là giải pháp căn cơ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ: Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.

Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là cơ sở thực tiễn để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tạo dựng được sự đồng lòng. Khi niềm tin vào Đảng được bồi đắp bằng những chính sách thiết thực, bằng sự quan tâm cụ thể từ cơ sở, thì mọi âm mưu kích động, chia rẽ sẽ không còn đất sống.

Trong bài “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước” đăng trên Tạp chí Cộng sản ngày 12/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khi đó đã viết: “Để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết phải tăng cường đoàn kết trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hơn bao giờ hết, cần đặt ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xem đó là nhân tố then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương, “nói đi đôi với làm”, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và Nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đoàn kết của chúng ta.

Phải không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực củng cố khối đại đoàn kết. Đảng xác định nhân dân là trung tâm; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Cần đặc biệt chăm lo người dân trong diện dễ bị tổn thương và vùng khó khăn: đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng cũ, vùng thường xuyên chịu thiên tai… Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Khi dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, khi mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển công bằng, thì khối đại đoàn kết càng bền chặt, không thế lực nào kích động chia rẽ được”.

Sức mạnh toàn dân là yếu tố cốt lõi giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước nói chung, vùng Tây Nam Bộ nói riêng, khi người dân đồng lòng, khi niềm tin vào Đảng được bồi đắp bằng những chính sách thiết thực, bằng sự quan tâm cụ thể từ cơ sở, thì mọi âm mưu kích động, chia rẽ sẽ không còn đất sống. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ vững bền nền tảng tư tưởng của Đảng trong mọi tình huống.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc không phải điều gì xa vời mà được hình thành từ chính niềm tin của nhân dân, từ sự đồng lòng giữa Đảng, chính quyền với người dân ở từng khu dân cư, từng khóm ấp.

Đó cũng chính là sức mạnh cốt lõi giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức; là “lá chắn” vững chắc trước mọi âm mưu chống phá; đồng thời là nền tảng để xây dựng một nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.