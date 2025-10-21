LỜI TÒA SOẠN: Giữa nhịp sống không ngủ của TPHCM, những quán ăn vỉa hè mở xuyên đêm đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người Sài Gòn. Không biển hiệu hào nhoáng, không có mặt bằng sang trọng, những quán nhỏ ấy vẫn níu chân thực khách bằng bí quyết chế biến riêng, được gìn giữ và truyền qua nhiều thế hệ. Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài “Quán vỉa hè đông khách xuyên đêm ở TPHCM”, ghi lại những địa chỉ giản dị mà nức tiếng - nơi hương vị thăng hoa giữa ánh đèn đường và hơi thở rộn ràng của thành phố lúc về khuya.

Bài 1: Gần 50 năm bán xuyên đêm, quán cháo 'núp hẻm' TPHCM hút khách nhờ công thức lạ





Bất chấp đã gần nửa đêm, thực khách vẫn ngồi chật các bàn ăn đặt trên vỉa hè của quán hủ tiếu do chị Trang đứng bán. Ảnh: Hà Nguyễn

Xếp hàng lúc nửa đêm

Nửa đêm, đoạn vỉa hè trên đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán, TPHCM) chật kín người và xe. Ngoài những thực khách đang ngồi kín các bàn ăn đặt trên đoạn vỉa hè, còn có dòng người đứng xếp thành hàng dài phía trước chiếc tủ kính đựng đầy thức ăn.

Phía sau tủ kính, 3-4 người phụ nữ tất bật chuẩn bị các món. Ai cũng khẩn trương làm việc bởi thực khách liên tục gọi đồ.

Không còn chỗ ngồi, khách đến sau phải xếp thành hàng dài chờ đợi đến lượt. Ảnh: Hà Nguyễn

Đây là quán hủ tiếu bán xuyên đêm, nổi tiếng đông khách do chị Lương Thị Mỹ Trang (SN 1974, phường Chợ Quán) đứng bán. Chị Trang cho biết, quán đã mở bán gần 10 năm, được đông đảo thực khách ủng hộ.

Trước đó, chị Trang bán hủ tiếu Nam Vang. Sau này, nhận thấy bán một món khó giữ chân thực khách nên chị quyết định tự chế biến các món hủ tiếu từ thịt heo, thịt gà để khách có nhiều lựa chọn hơn.

Chị kể: “Tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Có lẽ quán đông là do sạch sẽ, thức ăn hợp khẩu vị nhiều người.

Ban đầu, tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi chưa tìm được công thức nấu hợp khẩu vị thực khách. Sau đó 'nghề dạy nghề', tôi tích lũy kinh nghiệm, lắng nghe mong muốn của người ăn để tìm ra cách nấu phù hợp với nhiều người.

Chị Trang - chủ quán - cho biết, mình không có bí quyết gì đặc biệt ngoài việc chế biến món ăn hợp khẩu vị đa số thực khách. Ảnh: Hà Nguyễn

Hiện, tôi hầm xương sườn non, xương ống, xương gà và một số loại rau củ để làm nước dùng. Với các loại thịt ăn kèm, tôi đều chọn loại tươi ngon, chất lượng và chế biến kỹ lưỡng”.

Quán bán 2 món chính là hủ tiếu thịt heo và hủ tiếu thịt gà với giá từ 35.000-100.000 đồng. Thức ăn kèm gồm: tim, gan, phèo, cuống họng, lưỡi, bao tử, nạc, giò, sườn non lợn, gà xé, gà chặt, trứng gà non và lòng gà. Ngoài hủ tiếu, quán còn bán thêm bánh canh, miến, nui, mì sợi, mì gói…

Nồi nước dùng tại quán trong, có vị ngọt, béo tự nhiên, ăn không ngấy mà đậm đà hương vị. Các món ăn kèm được cắt thành từng miếng vừa miệng, đẹp mắt. Thịt gà, thịt lợn có độ mềm vừa phải, giữ được độ ngọt.

Đặc biệt, quán có bí quyết pha nước chấm độc đáo từ nước mắm ngon và lá chanh, tạo nên hương vị riêng khó lẫn. Loại nước chấm này không chỉ kích thích vị giác mà còn khiến món ăn thêm phần hấp dẫn.

45 phút mới được nhận món

Tô hủ tiếu tại quán có nước dùng trong, các thức ăn đi kèm đa dạng, thơm ngon đậm vị. Ảnh: Hà Nguyễn

Vì không có mặt bằng đủ rộng để phục vụ thực khách, chị Trang chọn cách bán hủ tiếu xuyên đêm trên vỉa hè từ tối đến 4h hôm sau.

Mỗi đêm, chị kê nhiều bàn inox trên đoạn dài vỉa hè. Dù vậy, số lượng bàn vẫn không đủ chỗ cho khách ngồi thưởng thức. Người đến sau phải xếp hàng, chờ đến lượt hoặc mua về.

Đa số thực khách đến quán đều phải trải qua cảm giác chờ đợi từ 30 đến 45 phút mới được nhận món. Thế nhưng hầu như không ai tỏ ra khó chịu hay rời quán ra về.

Dù phải đợi lâu nhưng hầu như không có thực khách nào tỏ ra chán nản, ra về mà vẫn tiếp tục kiên nhẫn để được trải nghiệm món ăn tại đây. Ảnh: Hà Nguyễn

Dẫn theo gia đình và người bạn Việt kiều đến thưởng thức món hủ tiếu, chị Thanh (37 tuổi, TPHCM) kiên nhẫn xếp hàng trên vỉa hè để chờ tới lượt. Là khách quen, chị nhiều lần trải nghiệm việc chờ đợi hơn nửa tiếng tại quán.

Chị chia sẻ: “Tôi thường ăn khuya tại đây. Hầu như lần nào tôi cũng phải xếp hàng, ngồi chờ từ 30-40 phút. Vì vậy, tôi hay gọi vui đây là quán không dành cho người thiếu kiên nhẫn.

Tuy nhiên, tôi thấy thức ăn ở đây ngon. Quán đông, không khí lúc nào cũng nhộn nhịp khiến người ăn cảm thấy vui, ấm cúng. Đó cũng là lý do tôi thường dẫn gia đình đến đây thưởng thức”.

Cùng hoàn cảnh, Thu Ngân (20 tuổi) và cô bạn tên My (cùng tuổi) cũng phải đợi gần 45 phút mới được thưởng thức 2 tô hủ tiếu nóng hổi. Hai cô gái đến trải nghiệm vì thấy quán dù đã nửa đêm vẫn đông khách.

Thu Ngân (bên phải) và bạn cho biết các món ăn tại quán rất ngon. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau khi đứng xếp hàng khoảng 20 phút, Ngân và My mới được nhân viên hướng dẫn vào ngồi ở chiếc bàn vừa có khách rời đi. Tại đây, cả hai tiếp tục ngồi chờ thêm khoảng 20 phút mới được phục vụ món ăn.

Ngân nói: “Chúng tôi biết đến quán ăn này nhiều tháng nay. Sau khi tìm hiểu, thấy quán được đánh giá cao trên mạng xã hội nên quyết định đến trải nghiệm.

Dù biết trước sẽ phải chờ đợi nhưng chúng tôi vẫn bất ngờ vì thời gian chờ đợi khá lâu. Tuy nhiên, món ăn rất ngon, nước lèo ngọt thanh, gà dai, ngọt thịt, không bở, nước chấm cũng rất vừa miệng. Theo tôi, điểm trừ của quán là phải chờ đợi lâu, không phù hợp với người đang đói bụng”.

Theo chị Trang, việc đông khách và phải chế biến các món ăn tại chỗ khiến việc phục vụ bị chậm. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị Trang cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến khách phải chờ lâu. Trước hết, lượng khách quá đông khiến việc phục vụ không kịp.

“Mỗi đêm, dù tôi và các nhân viên đã làm hết công suất nhưng vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu của thực khách. Hơn nữa, các món ăn đều được chế biến tại chỗ theo đúng quy trình, nên mất thêm thời gian chuẩn bị”, chị chia sẻ.

Theo chị Trang, quán phục vụ cả khách ăn tại chỗ lẫn khách mua mang về. Dù là hình thức nào, chị đều nấu trực tiếp để món ăn luôn nóng hổi, thay vì đóng sẵn vào hộp hay túi nilon.

“Đặc biệt, nhiều người gọi hủ tiếu khô - món này cần thời gian chế biến lâu hơn. Vì vậy, dù đã cố gắng hết sức, chúng tôi vẫn khó phục vụ thật nhanh. Rất may, khách hàng luôn thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ quán”, chị nói thêm.





Nằm khuất trong con hẻm trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Gia Định, TPHCM) quán cơm tấm Huyền mở bán xuyên đêm, được thực khách tìm đến suốt mấy chục năm qua và đặt cho một biệt danh nghe đáng sợ - "cơm tấm ma". Mời quý độc giả đón đọc bài tiếp theo: Quán cơm tấm tên nghe đáng sợ, ngày nấu 3 bao gạo, khách đến ăn xuyên đêm