Bị đánh vì… giúp người

Đêm 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) cùng em trai Nguyễn Bá Trung (SN 1988) phát hiện một vụ tai nạn trên đê gần chùa Dù, thôn Vạn Ty. Lo lắng nạn nhân có thể gặp nguy hiểm do xe cộ qua lại, hai anh em vội vàng tiếp cận, hô hoán người dân hỗ trợ và ở lại bảo vệ hiện trường.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh chưa hết bàng hoàng sau vụ bị hành hung vô cớ. Ảnh. NVCC

“Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản: cứu người trong đêm khuya, tránh thêm tai nạn chồng tai nạn”, anh Vĩnh chia sẻ. Nhưng khi người nhà nạn nhân xuất hiện, thay vì lời cảm ơn, họ lại lao vào chửi bới, vu cho anh em Vĩnh - Trung là thủ phạm gây tai nạn.

Mặc dù chính nạn nhân khẳng định hai anh em là người cứu giúp, nhóm người vẫn hung hãn tấn công. Chỉ khi công an xã đến can thiệp, vụ việc mới tạm lắng xuống.

Kết quả, anh Trung bị đánh đến hôn mê, tay trật khớp, hiện nguy kịch. Anh Vĩnh rách tai, tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị. Chiếc ô tô có camera hành trình của anh cũng đã được giao cho công an để chứng minh sự vô can.

“Làm việc tốt mà lại bị đánh thập tử nhất sinh, chúng tôi mong công lý được thực thi, để không còn ai phải lo sợ khi cứu người”, anh Vĩnh bức xúc.

Góc nhìn pháp lý: Không thể biện minh bằng hiểu lầm

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) khẳng định: hành vi hành hung đã vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

“Việc ‘hiểu lầm’ không thể là cái cớ cho bạo lực. Cơ quan điều tra cần khẩn trương trưng cầu giám định thương tật, thu thập dữ liệu camera và lời khai nhân chứng để khởi tố, xử lý nghiêm minh”, vị luật sư nhấn mạnh.

Theo quy định, người gây thương tích có thể đối diện mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến tù giam, tùy vào tỷ lệ thương tật và tính chất côn đồ.

Bài học cảnh tỉnh: Giúp người nhưng phải tỉnh táo

Vụ việc gây phẫn nộ dư luận, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở: làm việc tốt cần song hành với sự tỉnh táo và hiểu biết pháp luật. Khi phát hiện tai nạn, người dân nên báo ngay cho Công an, gọi số 113 hoặc 115, thay vì đơn độc xử lý.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm nói về vụ việc.

Ghi hình, chụp ảnh trong lúc hỗ trợ để làm bằng chứng mình chỉ là người giúp đỡ. Kêu gọi nhiều người cùng tham gia, vừa có nhân chứng, vừa tránh bị vu oan. Nếu người nhà nạn nhân có thái độ hung hãn, hãy giữ khoảng cách, chờ lực lượng chức năng thay vì trực tiếp đối đầu.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm khẳng định: “Xã hội cần bảo vệ người làm việc thiện. Nếu những hành vi côn đồ không bị trừng trị nghiêm khắc, sẽ hình thành tâm lý e dè, khiến nhiều người quay lưng trước cảnh đời cần cứu giúp”.

Theo luật sư, vụ hai anh em ở Bắc Ninh là hồi chuông cảnh tỉnh. Giúp người là nghĩa cử cao đẹp, nhưng phải đi kèm sự tỉnh táo để tự bảo vệ mình.

Đồng thời, đây cũng là phép thử cho sự nghiêm minh của pháp luật: chỉ khi hành vi côn đồ bị xử lý triệt để, người dân mới yên tâm làm điều thiện mà không lo “tai bay vạ gió”.