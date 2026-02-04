Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận sôi nổi về việc triển khai Nghị định số 46/2026 (Nghị định 46) quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Các thành viên Chính phủ cho biết thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đảm bảo sức khỏe người dân, các bộ, ngành, cơ quan đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định 46 theo hướng kiểm tra nhập khẩu thực phẩm nghiêm ngặt hơn.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 46 chưa kịp thời, cụ thể. Do đó, những ngày đầu triển khai thực hiện nghị định đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1. Ảnh: Nhật Bắc

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến nay, tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu đã căn bản được giải tỏa, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Nhấn mạnh công tác điều hành không được giật cục và phải có thời gian, điều khoản chuyển tiếp, ngay tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành ngay trong ngày 4/2 nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46.

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10%

Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội 14.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện phương châm “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”.

Trong đó, “1 mục tiêu” là tăng trưởng 2 con số; “2 bảo đảm” gồm bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; “3 có” gồm có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân; “4 không” gồm không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; “5 hóa” gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý, quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; phân công nhiệm vụ “6 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, Thủ tướng lưu ý tập trung kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỷ giá, ngoại hối phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, nhà ở xã hội, hạ tầng, công nghệ số, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản…

Thủ tướng lưu ý việc kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; phát huy hơn nữa điều kiện dư địa nợ công, nợ Chính phủ thấp để miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp; phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm; phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu quản lý thị trường, giá cả hiệu quả, theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng; thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống; đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả 9 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tổ chức cho nhân dân đón Tết và các lễ hội vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ông yêu cầu tất cả các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu vào cuộc tích cực, không hình thức, không màu mè, lấy hiệu quả làm thước đo.