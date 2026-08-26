“Cũng như các trận đấu trước, việc HLV Kim Sang Sik dùng đội hình nào rất khó đoán. Cách nhập cuộc của tuyển Việt Nam cũng phụ thuộc vấn đề nhân sự. Nhưng với những gì đã làm, HLV Kim luôn có quyết định hợp lý.

Trận này, chúng ta có 2 bàn làm vốn rồi thì ở sân nhà mình cứ đá túc tắc, giăng bẫy đối thủ. Thái Lan mới là đội nôn nóng. Khi họ dâng cao đội hình thì chúng ta phản công rồi ghi bàn", BLV Quang Huy phân tích về cách chơi của tuyển Việt Nam trong trận tái đấu Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng tiếp đón Thái Lan. Ảnh: S.N

Dù tuyển Việt Nam dẫn trước 2 bàn nhưng theo BLV Quang Huy, chỉ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu mới biết ai là đội giành chiến thắng chung cuộc.

“Chúng ta phải coi hiệp 1 trận lượt đi là bài học. Tuyển Việt Nam cần nhập cuộc tốt hơn thế. Trận trước, nếu chúng ta không có thủ môn giỏi cùng sự xuất sắc của Hai Long, Quang Hải, kết quả có lẽ đã khác.

Tôi cho rằng tuyến giữa của tuyển Việt Nam gặp vấn đề ở trận lượt đi, nhưng HLV Kim Sang Sik đọc tình huống rất hay, biết Thái Lan mất sức rất nhiều. Hiệp 2 ông Kim thay người vào thì đối thủ mất phương hướng", BLV Quang Huy nói.

Đánh giá về đối thủ Thái Lan, BLV Quang Huy cho biết: “Thái Lan trận trước tạo ra nhiều cơ hội, nhưng hoặc kém duyên, hoặc bị Patrik Lê Giang cản phá xuất thần. Nói vậy để thấy dù dẫn 2-0 nhưng chúng ta không được phép chủ quan. Nếu Thái Lan có 1 bàn thắng ở trận lượt về, sẽ rất khó lường”.

Cảnh báo tuyển Việt Nam phải hết sức thận trọng, nhưng BLV Quang Huy cũng tin tưởng nếu đoàn quân HLV Kim Sang Sik có sự chuẩn bị tốt, sẽ tiếp tục đánh bại Thái Lan với tỷ số cách biệt 2 bàn.

Xuân Son sẽ có bàn thắng ở trận lượt về? Ảnh: V.A

“Người mà tôi kỳ vọng ghi bàn cho tuyển Việt Nam là Xuân Son. Trận trước nhiều người nói rằng cậu ấy chơi không tốt, nhưng ít ai để ý nhiệm vụ chính của Xuân Son là vào sân từ đầu và phá sức đối thủ. Lợi thế về thể hình, thể lực cùng kinh nghiệm giúp Xuân Son có thể làm khó các hậu vệ Thái Lan.

Nhưng nhiệm vụ thế nào thì Xuân Son vẫn là một tiền đạo sắc bén, săn bàn hàng đầu tuyển Việt Nam. Tôi có cảm giác Xuân Son đang rất tự tin ghi bàn, sau trận lượt đi được thay ra sớm.

Tôi dự đoán tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 như trận trước, giành chức vô địch đầy xứng đáng”, BLV Quang Huy chốt lại.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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