Giải đấu Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026 khép lại tại Sky Lake Resort & Golf Club, trở thành một trong những sự kiện golf nổi bật của năm với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao và sự hiện diện của đông đảo golfer, doanh nhân, đối tác trong nước và quốc tế.

Các golfer Hàn Quốc giao lưu và hướng dẫn kỹ thuật tại line tập.

Không chỉ là sân chơi thể thao đẳng cấp, giải đấu còn thể hiện tinh thần kết nối mạnh mẽ giữa cộng đồng doanh nhân yêu golf, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh golf Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sự góp mặt của 11 golfer chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc. Các golfer quốc tế trực tiếp tham gia giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành cùng VĐV tại khu vực line tập golf, mang đến bầu không khí thi đấu chuyên nghiệp và chuẩn quốc tế xuyên suốt sự kiện.

Thành công của mùa giải năm nay tiếp tục mở ra kỳ vọng xây dựng một sân chơi đẳng cấp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của golf Việt trong tương lai.

Với kinh nghiệm thi đấu tại các hệ thống chuyên nghiệp như KPGA và KLPGA, các golfer Hàn Quốc mang đến nhiều giá trị chuyên môn, truyền cảm hứng cho cộng đồng golfer Việt Nam. Theo đại diện BTC, giải đấu được định hướng trở thành giải đấu thường niên.