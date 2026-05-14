Sáng 14/5 tại Hà Nội, Cục TDTT và VTC Mobile ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển thể thao điện tử (Esports) giai đoạn 2026 - 2030. Theo nội dung ký kết, Cục TDTT và đối tác phối hợp triển khai các chương trình phát triển Esports theo định hướng gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và chuyển đổi số.

Hai bên thống nhất nâng tầm hợp tác chiến lược nhằm phát huy nguồn lực xã hội hóa, năng lực công nghệ và kinh nghiệm tổ chức để xây dựng hệ sinh thái Esports chuyên nghiệp, bền vững.

Esports Việt Nam từng bước phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập sâu rộng với khu vực, thế giới.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào ba nhóm nội dung trọng tâm gồm phát triển các giải đấu, sự kiện Esports có hàm lượng văn hóa cao; thúc đẩy kinh tế thể thao trong môi trường số; đồng thời kiến tạo hệ sinh thái Esports chính quy, nâng cao chất lượng chuyên môn, truyền thông và hội nhập quốc tế.