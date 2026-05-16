Jannik Sinner đang đứng trước cơ hội nối dài chuỗi phong độ hủy diệt tại hệ thống Masters 1000. Tuy nhiên, cơn mưa lớn bất ngờ tại Rome đã khiến trận bán kết giữa anh và Daniil Medvedev phải tạm dừng trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm.

Trước khi trận đấu bị gián đoạn, Sinner dẫn Medvedev với tỷ số 6-2, 5-7, 4-2 và tiến rất gần tới chiến thắng thứ 33 liên tiếp ở các giải Masters 1000. Sau hơn một giờ chờ đợi, ban tổ chức xác nhận cuộc so tài sẽ tiếp tục vào ngày 16/5, hai tiếng trước trận chung kết đơn nữ giữa Coco Gauff và Elina Svitolina.

Sinner nhập cuộc cực kỳ ấn tượng khi thắng liền 4 game đầu tiên. Tay vợt số 1 thế giới hoàn toàn áp đảo Medvedev bằng những cú đánh uy lực và khả năng điều bóng chính xác. Chỉ sau 33 phút, anh khép lại set đầu tiên với chiến thắng chóng vánh 6-2.

Tuy nhiên, Medvedev không dễ dàng buông xuôi. Tay vợt người Nga vùng lên mạnh mẽ ở set hai khi thắng 3 game đầu tiên và liên tục khiến Sinner gặp khó với khả năng phòng ngự bền bỉ. Trong khi đó, tay vợt Italia bắt đầu cho thấy dấu hiệu xuống sức, nhiều lần phải chống vợt và thở dốc trong thời gian nghỉ giữa các game.

Dù vậy, Sinner vẫn lấy lại thế chủ động ở set quyết định khi tận dụng sai lầm giao bóng của Medvedev để bẻ game quan trọng. Đúng lúc tay vợt chủ nhà đang hướng tới chiến thắng, cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện khiến trận đấu phải hoãn lại.

Dẫu chưa thể kết thúc trận bán kết, Sinner vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Rome Open năm nay.