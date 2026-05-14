Jannik Sinner tiếp tục chứng minh phong độ hủy diệt tại Rome Masters 2026 khi đánh bại Andrey Rublev 6-2, 6-4 để ghi tên vào bán kết. Chiến thắng này càng đặc biệt hơn khi giúp tay vợt số 1 thế giới thiết lập cột mốc 32 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, qua đó vượt qua đàn anh Novak Djokovic.

Trước Rublev, Sinner nhập cuộc đầy áp đảo. Ngay game đầu tiên của set 1, tay vợt người Italia đã bẻ game giao bóng của đối thủ, trước khi tiếp tục giành break ở game 7. Anh khép lại set đầu với tỷ số 6-2 chỉ sau 38 phút.

Sang set 2, kịch bản không có nhiều thay đổi. Sinner tiếp tục bẻ game 1 và game 5, đẩy Rublev vào thế phải rượt đuổi. Dù tay vợt người Nga nỗ lực giành lại một break ở cuối set, điều đó không đủ để xoay chuyển cục diện.

Sau 1 giờ 32 phút, Sinner khép lại trận đấu với chiến thắng 6-2, 6-4. Không chỉ vào bán kết Rome Masters, anh còn tạo nên dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp với chuỗi 32 chiến thắng liên tiếp ở hệ thống Masters 1000.

Cột mốc này giúp Sinner vượt qua Novak Djokovic, người từng sở hữu chuỗi thắng ấn tượng ở các giải Masters. Với phong độ hiện tại, tay vợt người Italia đang cho thấy vị thế thống trị tuyệt đối và tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Rome năm nay.