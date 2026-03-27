Hôm 26/3, Google thông báo tính năng Dịch trực tiếp (Live Translate) - công cụ dịch thuật theo thời gian thực qua tai nghe được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo - sẽ được mở rộng sang hệ điều hành iOS và nhiều khu vực mới.

Với bản cập nhật này, tính năng hiện khả dụng trên cả iOS và Android tại Mỹ, Ấn Độ, Mexico, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Nigeria, Ý, Anh, Nhật Bản, Bangladesh và Thái Lan. Trước đây, tiện ích này chỉ giới hạn cho người dùng Android tại Mỹ, Ấn Độ và Mexico.

Về cơ bản, công nghệ này biến bất kỳ cặp tai nghe nào thành một thiết bị dịch thuật một chiều theo thời gian thực. Bằng cách tận dụng Gemini (Gemini AI), trải nghiệm dịch thuật qua tai nghe giữ nguyên được giọng điệu, sự nhấn nhá và nhịp độ của người nói. Theo Google, điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi cuộc trò chuyện và phân biệt giọng nói của từng cá nhân.

Gã khổng lồ Mỹ gợi ý người dùng có thể ứng dụng tính năng này để nắm bắt các cuộc trò chuyện trên bàn ăn với người sử dụng ngôn ngữ khác, hoặc hiểu các thông báo tại nhà ga khi đi du lịch nước ngoài. Tính năng này tương thích với mọi loại tai nghe và hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ.

Để sử dụng, người dùng cần mở ứng dụng Google Dịch (Google Translate), chạm vào tùy chọn "Live Translate" và kết nối tai nghe của họ.

Động thái mở rộng Live Translate diễn ra cùng ngày Google tuyên bố triển khai toàn cầu tính năng tìm kiếm đàm thoại dựa trên AI có tên Tìm kiếm trực tiếp (Search Live). Tính năng này hiện hỗ trợ mọi ngôn ngữ và vị trí có sẵn Chế độ AI (AI Mode). Nhờ đó, người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có thể tiếp cận công cụ, thay vì chỉ giới hạn ở Mỹ và Ấn Độ như trước.

Được ra mắt vào tháng 7/2025, Search Live cho phép người dùng hướng camera điện thoại vào các vật thể để nhận hỗ trợ trực tiếp, tạo ra các cuộc hội thoại qua lại dựa trên ngữ cảnh hình ảnh thu được từ ống kính. Để kích hoạt, người dùng mở ứng dụng Google trên Android hoặc iOS và chạm vào biểu tượng Live nằm dưới thanh tìm kiếm.

(Theo TechCrunch)