LotusHacks 2026 bế mạc vào ngày 22/3 tại TP.HCM, ghi nhận hơn 1.000 lập trình viên hoàn thành chặng đua. Cuộc thi năm nay tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các bài toán thực tế trong bốn lĩnh vực chính: Doanh nghiệp, Công nghệ giáo dục, Xã hội & Di chuyển, Công nghệ & Tiêu dùng.

Bốn thành viên nhóm FocusIQ giành giải nhất cuộc thi LotusHacks 2026. Ảnh: BTC

Dự án giành giải nhất, FocusIQ, phát triển một hệ thống luyện thi thông minh. Giải pháp này sử dụng mô hình AI kết hợp với thiết bị đeo EEG để phân tích dữ liệu sóng não của người học theo thời gian thực. Theo nhóm phát triển, hệ thống có khả năng đánh giá mức độ tập trung và nhận diện sự mệt mỏi, từ đó tự động điều chỉnh lộ trình và cường độ ôn tập để tối ưu hóa hiệu quả học tập cho từng cá nhân.

Giải nhì thuộc về dự án "Tiny-detective", một hệ thống Agentic AI (AI tự chủ) được thiết kế để rà soát, nhận diện và phân loại các sản phẩm vi phạm bản quyền hoặc hàng giả trên các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam. Trong khi đó, nền tảng học tập COCO đạt giải ba với ý tưởng tích hợp AI vào video, cho phép trẻ em tương tác trực tiếp với nội dung thay vì chỉ xem thụ động.

LotusHacks 2026 do quỹ GenAI Fund và đối tác quốc tế HackHarvard đồng tổ chức. Theo số liệu từ ban tổ chức, sự kiện thu hút hơn 1.500 người đăng ký từ 30 quốc gia, trong đó thí sinh Việt Nam chiếm 60%. Tổng giá trị giải thưởng và các quyền lợi hỗ trợ (bao gồm tiền mặt, tín dụng đám mây và gói cố vấn) được công bố ở mức gần 1 triệu USD.

Điểm đáng chú ý của giải đấu là các đội không tự do chọn đề tài mà phải giải quyết gần 150 bài toán thực tế do các công ty lớn đặt ra trên nền tảng của ban tổ chức. Các sản phẩm được đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm chuyên gia từ OpenAI, AWS và đại diện các doanh nghiệp.

Chia sẻ về định hướng của cuộc thi, bà Laura Nguyễn, Giám đốc GenAI Fund, cho biết việc lựa chọn đúng bài toán để giải quyết là yếu tố quyết định vì mục tiêu của cuộc thi sản phẩm làm ra không chỉ có tính nhất thời mà còn có khả năng phát triển và đi vào thực tiễn.

Sau cuộc thi, các đội có cơ hội tiếp cận mạng lưới cố vấn toàn cầu và nguồn vốn đầu tư để phát triển dự án thành startup tiềm năng. Theo đại diện ban tổ chức, mục tiêu dài hạn của LotusHacks là đưa Việt Nam trở thành điểm sáng AI của khu vực.