Patrick Collison, đồng sáng lập kiêm CEO Stripe, từng hai lần rời Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) để khởi nghiệp. Tuy nhiên, nhìn lại quyết định của mình, ông cho rằng người trẻ không nên chịu áp lực phải bỏ học để nhanh chóng theo đuổi một startup tỷ USD.

Trong bối cảnh AI đang tạo ra làn sóng khởi nghiệp mới, tranh luận về việc nên dành nhiều năm học đại học hay bỏ học để xây dựng startup ngày càng nóng. Song, Collison cho rằng Gen Z không cần vội vàng đưa ra lựa chọn này.

"Tôi nghĩ nếu bạn thích đại học thì chẳng có lý do gì không học hết. Tôi từng có cảm giác rất cấp bách, nhưng nhìn lại, điều đó có phần không cần thiết", Collison nói tại sự kiện Startup School của Y Combinator mới đây.

Patrick Collison, đồng sáng lập kiêm CEO Stripe. Ảnh: Cato

Hai lần bỏ học MIT

Doanh nhân người Ireland vào MIT khi mới 16 tuổi để học toán. Chỉ vài tháng sau, ông rời trường để cùng anh trai John Collison thành lập Auctomatic, công ty phát triển phần mềm cho thương mại điện tử.

Sau khi bán startup này với giá 5 triệu USD, Collison quay lại MIT để học toán và vật lý. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, ông tiếp tục bỏ học để thành lập Stripe, công ty thanh toán hiện được định giá 159 tỷ USD.

Collison cho biết quyết định khi đó chịu ảnh hưởng lớn bởi cảm giác phải "chạy đua với thời gian". Ông lo rằng những cơ hội tại các startup và Thung lũng Silicon chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

"Tôi nghĩ rất nhiều cơ hội trong startup và Thung lũng Silicon chỉ tồn tại nhất thời. Nếu chúng tôi không xây dựng ngay lúc đó, có thể ba hoặc bốn năm sau sẽ không còn cơ hội", ông nói.

Nhìn lại, Collison thừa nhận suy nghĩ này là một phán đoán sai.

"Nhìn lại, tôi nghĩ đó là một trực giác không tốt. Trong nhiều thập kỷ, Thung lũng Silicon luôn có rất nhiều cơ hội", ông nói.

Theo tạp chí Forbes, Collison hiện sở hữu tài sản khoảng 17,5 tỷ USD.

Bỏ học không phải quyết định một chiều

Một trong những bài học lớn nhất Collison rút ra là sinh viên thường coi bỏ học như một quyết định không thể đảo ngược.

Theo ông, trên thực tế, việc thay đổi hướng đi dễ dàng hơn nhiều so với những gì người trẻ tưởng tượng.

"Nhiều phụ huynh nghĩ bỏ học là một rủi ro lớn, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn suốt đời. Nhưng theo những gì tôi thấy, chẳng ai thực sự quan tâm", Collison nói.

Ông cho rằng người trẻ hoàn toàn có thể quay lại trường nếu kế hoạch khởi nghiệp không diễn ra như kỳ vọng.

"Đó không hoàn toàn là cánh cửa một chiều. Bạn có thể bỏ học và sau đó quay lại", CEO Stripe nói.

Collison là một trong những doanh nhân nổi tiếng từng rời đại học sớm để xây dựng công ty thành công. Mark Zuckerberg, Michael Dell và Steve Jobs cũng từng đi theo con đường tương tự.

Tuy nhiên, không phải tỷ phú nào cũng khuyến khích người trẻ làm theo.

Jeff Bezos: Bỏ học thành công chỉ là ngoại lệ

Jeff Bezos cho rằng con đường học đại học truyền thống thậm chí có thể giúp tăng cơ hội thành công khi khởi nghiệp.

"Tất nhiên, một người 18, 19 hoặc 20 tuổi có thể bỏ học và trở thành doanh nhân giỏi. Chúng ta có những ví dụ nổi tiếng như Bill Gates, Mark Zuckerberg. Nhưng những người này là ngoại lệ", Bezos từng nói.

Người sáng lập Amazon cũng lấy chính hành trình của mình làm ví dụ. Bezos thành lập Amazon ở tuổi 30, thay vì ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

"Tôi bắt đầu Amazon khi 30 tuổi, không phải 20 tuổi. Tôi nghĩ 10 năm kinh nghiệm đó thực sự giúp tăng khả năng Amazon thành công", ông nói.

Theo Bezos, thời gian học tập, tích lũy kỹ năng và trải nghiệm có thể mang lại lợi thế đáng kể cho một doanh nhân.

AI đang khiến khởi nghiệp dễ tiếp cận hơn

Dù lựa chọn học tiếp hay bỏ học, Collison cho rằng thế hệ trẻ hiện có một lợi thế mà những người đi trước không có: AI đang làm giảm đáng kể rào cản để xây dựng doanh nghiệp.

Dữ liệu từ Stripe cho thấy số doanh nghiệp mới ra mắt trên nền tảng này hiện gần gấp đôi so với một năm trước. Không chỉ số lượng tăng, nhiều startup cũng đạt các mốc doanh thu 1 triệu, 5 triệu và 10 triệu USD nhanh hơn những năm trước.

"Đây dường như là thời điểm tốt hơn bao giờ hết để bắt đầu một doanh nghiệp", Collison nói.

Jensen Huang, CEO Nvidia, cũng đưa ra nhận định tương tự tại cùng sự kiện của Y Combinator. Ông cho biết thậm chí cảm thấy "ghen tị" với những cơ hội mà các nhà sáng lập ngày nay có được.

"Đây chắc chắn là thời điểm tuyệt vời nhất để thành lập một công ty", Huang nói.

Tỷ phú Mark Cuban cũng cho rằng AI đang giúp việc khởi nghiệp trở nên rẻ và dễ tiếp cận hơn, đến mức một doanh nghiệp tương lai có thể chỉ cần một người sáng lập.

(Theo Fortune)