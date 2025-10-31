Google vừa công bố sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ Gemini AI cho hơn 500 triệu người dùng Reliance Jio – nhà mạng lớn nhất Ấn Độ – trong nỗ lực mở rộng quy mô người dùng AI tại quốc gia này.

Thỏa thuận được ký với Reliance Intelligence – công ty liên doanh giữa Reliance Industries và Meta, bao gồm gói AI Pro trị giá 35.100 rupee (gần 10,4 triệu đồng) mỗi người, cho phép truy cập Gemini 2.5 Pro, NotebookLM phục vụ học tập - nghiên cứu, cùng 2TB dung lượng lưu trữ đám mây.

Google AI Pro có giá hơn 10 triệu đồng tại Ấn Độ. Ảnh: BGR

Ông Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries, cho biết mục tiêu của công ty là biến Ấn Độ thành “quốc gia được trao quyền bởi AI” thông qua hợp tác chiến lược lâu dài với các đối tác như Google. Trong giai đoạn đầu, người dùng từ 18 đến 25 tuổi sử dụng gói Jio 5G không giới hạn sẽ được trải nghiệm miễn phí trong 18 tháng, trước khi chương trình mở rộng cho toàn bộ khách hàng.

CEO Google Sundar Pichai bày tỏ kỳ vọng về việc mở rộng khả năng tiếp cận AI trên toàn Ấn Độ.

Theo Boston Consulting Group, Ấn Độ hiện có 377 triệu người thuộc thế hệ Gen Z, chi tiêu 860 tỷ USD/năm và dự kiến tăng lên 2.000 tỷ USD vào năm 2035, khiến nước này trở thành “miếng bánh vàng” của các công ty công nghệ.

Ấn Độ cũng là thị trường mạng xã hội lớn nhất thế giới, với hơn 350 triệu người dùng Facebook, 414 triệu Instagram, 467 triệu YouTube và 500 triệu WhatsApp, trở thành điểm nóng chiến lược của các nền tảng số.

Không chỉ Google, các đối thủ lớn khác cũng tăng tốc. Bharti Airtel, nhà mạng lớn thứ hai Ấn Độ, đã hợp tác với Perplexity vào tháng 7 để cung cấp gói Perplexity Pro miễn phí (trị giá 200 USD/năm) cho 360 triệu khách hàng. Chiến dịch quảng bá được thực hiện rầm rộ với sự tham gia của nhiều KOL nổi tiếng, khuyến khích người dùng trải nghiệm công cụ AI miễn phí.

Trong khi đó, OpenAI cũng thông báo sẽ miễn phí gói ChatGPT Go cho người dùng Ấn Độ trong một năm kể từ 4/11, sau khi từng thu phí 399 rupee/tháng - mức giá thấp nhất của hãng. Công ty dự định xây dựng trung tâm dữ liệu 1 gigawatt để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng ở đây.

Sự xuất hiện đồng thời của Google Gemini, OpenAI ChatGPT và Perplexity Pro biến Ấn Độ thành “đấu trường AI toàn cầu”.

Các công ty công nghệ kỳ vọng việc tích hợp AI vào hạ tầng viễn thông sẵn có sẽ giúp họ nhanh chóng thu hút người dùng đại chúng, tạo nền tảng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện mô hình và triển khai dịch vụ thương mại sau này.