Theo thống kê từ Google, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh viên ứng dụng AI cao nhất khu vực, với 92% sinh viên sử dụng AI để học tập và phát triển kỹ năng.

Chương trình ưu đãi áp dụng cho sinh viên từ 18 tuổi trở lên, đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng hoặc học viện tại Việt Nam. Thời gian đăng ký từ ngày 8/10/2025 đến 9/12/2025 qua trang chính thức https://goo.gle/freeproVN. Sinh viên cần xác minh danh tính qua SheerID, cập nhật thông tin thanh toán (miễn phí hoàn toàn trong 12 tháng đầu) và kích hoạt tài khoản để sử dụng ngay.

Các gói Google AI đang cung cấp tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Google AI Pro được vận hành bởi Gemini 2.5 Pro, mô hình AI mạnh mẽ nhất hiện nay của Google. Tại Việt Nam, Google đang cung cấp gói này với giá 489.000 đồng/tháng.

Sinh viên có thể tận dụng Gemini như một trợ lý học tập toàn diện, hỗ trợ ôn tập, luyện thi, rèn kỹ năng viết và nghiên cứu chuyên sâu. Gói Pro cung cấp quyền truy cập vào các tính năng nâng cao như Deep Research để tổng hợp thông tin, NotebookLM với số lượt sử dụng cao gấp 5 lần thông thường, Gemini Live để trò chuyện bằng giọng nói và Veo 3 trong Gemini & Flow để tạo video từ văn bản hoặc hình ảnh.

Ngoài ra, sinh viên có thể tích hợp trực tiếp Gemini vào các ứng dụng quen thuộc như Gmail, Docs, Sheets để được AI hỗ trợ soạn thảo, tóm tắt và gợi ý nội dung thông minh. Gói Pro còn đi kèm 2TB dung lượng lưu trữ trên Google Drive, Gmail và Google Photos - giúp lưu trữ an toàn các dự án học tập, tài liệu và nội dung đa phương tiện.

Google cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào trong 12 tháng đầu tiên và sẽ gửi email thông báo trước khi ưu đãi kết thúc, đảm bảo người dùng hoàn toàn chủ động trong việc gia hạn hoặc hủy dịch vụ.

“Chúng tôi tin rằng việc trao quyền truy cập AI cho sinh viên sẽ giúp họ học tập hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và sẵn sàng hơn cho tương lai”, Google nhấn mạnh.

Trước đó, tại Hội nghị thường niên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp Đại học - Cao đẳng Việt Nam (VNEI Summit 2025) ngày 1/10, đã diễn ra Lễ Tổng kết Chương trình Phát triển Nhân tài số năm 2025 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Google đồng tổ chức.

Chương trình đã trao 60.000 học bổng và hơn 15.000 học viên tốt nghiệp. Trong năm 2025, hơn 60% học viên hoàn thành khóa AI Essentials. Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, đây là “minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư, tạo ra những nhân tài số đầy tiềm năng, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số Việt Nam”.