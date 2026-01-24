Google đặt mục tiêu giảm bớt áp lực thi cử thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục chuẩn hóa. Theo thông báo mới nhất, người dùng chỉ cần nhập lệnh "Tôi muốn thi thử SAT" (I want to take a practice SAT test), Gemini sẽ cung cấp bài thi thực hành miễn phí. Sau khi hoàn thành, AI sẽ phân tích kết quả, chỉ ra các lỗ hổng kiến thức cần ôn tập thêm và đưa ra lời giải thích chi tiết cho các câu trả lời sai.

Google Gemini cho luyện thi SAT miễn phí. Ảnh: XDA Developers

Để đảm bảo tính chính xác và sát thực tế, Google đã hợp tác với các tổ chức giáo dục uy tín như Princeton Review. Điều này giúp nội dung đề thi trên Gemini có độ tương đồng cao với bài thi SAT thực tế mà học sinh sẽ đối mặt.

Động thái này được xem là bước ngoặt đối với những học sinh không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ gia sư đắt đỏ. Bằng việc miễn phí quá trình ôn luyện, Google đang nỗ lực tạo ra sân chơi bình đẳng hơn trong giáo dục. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng châm ngòi cho các cuộc tranh luận về vai trò của AI.

Nhiều giáo viên lo ngại việc học sinh phụ thuộc quá nhiều vào các công cụ như Gemini hay ChatGPT sẽ làm mòn tư duy giải quyết vấn đề. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lạm dụng AI có thể làm suy giảm khả năng tư duy phản biện và kỹ năng tự xoay sở của người học.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của gia sư AI miễn phí đặt ra thách thức lớn cho ngành dịch vụ gia sư truyền thống. Nghề dạy kèm SAT, vốn phát triển mạnh nhờ cung cấp lộ trình cá nhân hóa cho học sinh muốn vào đại học, nay đứng trước nguy cơ bị công nghệ thay thế.

Trước đó, Google cũng ra mắt tính năng cho phép giáo viên tạo bài giảng âm thanh dạng podcast bằng Gemini để thu hút học sinh thế hệ Gen Z, cùng các công cụ hỗ trợ lên ý tưởng và soạn giáo án.

(Theo TechCrunch)