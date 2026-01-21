Greenland. Ảnh: Global Look Press

Theo đài RT, phát biểu trước báo giới tại thủ phủ Nuuk hôm 20/1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết chính quyền có kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giúp người dân chuẩn bị cho những gián đoạn trong cuộc sống hàng ngày. Ông Nielsen cho hay xung đột quân sự không chắc chắn xảy ra, nhưng không thể loại trừ khả năng đó.

Mute Bourup Egede, quan chức phụ trách tài chính của Greenland, nói hòn đảo này đang chịu rất nhiều áp lực và mọi người cần phải sẵn sàng cho mọi kịch bản. Theo quan chức này, chính quyền Greenland đang xây dựng các hướng dẫn mới cho 57.000 cư dân địa phương, gồm cả khuyến nghị dự trữ lương thực đủ dùng trong 5 ngày.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, một đồng minh lâu năm của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Trump từ lâu đã tìm cách thâu tóm Greenland, viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia và sự cần thiết phải đối phó với ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Ông đã đưa ra ý tưởng mua lại hòn đảo và từ chối loại trừ việc sử dụng vũ lực.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt thuế mới đối với các quốc gia châu Âu gồm Đan Mạch, Anh, Pháp và Đức nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận mua Greenland.

Các chính trị gia ở cả Đan Mạch và Greenland đều phủ nhận Nga hoặc Trung Quốc đe dọa hòn đảo và báo hiệu sẵn sàng hợp tác với Mỹ về các vấn đề an ninh. Lãnh đạo các nước châu Âu cũng cảnh báo cuộc tấn công của Mỹ vào một thành viên NATO khác sẽ phá hủy liên minh.

Trước đó, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 20/1 khuyến cáo sẽ có một “cơn địa chấn chính trị” ở Mỹ nếu Tổng thống Trump sử dụng lực lượng quân sự ở Greenland. Ông Bolton nói thêm, trong đảng Cộng hòa, bất đồng về vấn đề này đang ngày càng tăng.