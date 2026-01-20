Theo báo Chinadaily, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn ngày 19/1 đã lên tiếng phản bác cáo buộc của Mỹ đối với Bắc Kinh liên quan đến Greenland.

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt việc sử dụng cái gọi là 'mối đe dọa từ Trung Quốc' để theo đuổi lợi ích riêng. Bắc Kinh đã nhiều lần làm rõ lập trường của mình về Greenland. Luật pháp quốc tế dựa trên các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc là nền tảng của trật tự quốc tế hiện nay và phải được tôn trọng", ông Quách cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: Xinhua

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng khẳng định Bắc Kinh ủng hộ và tôn trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch với đảo Greenland. Các bình luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump quả quyết Mỹ phải kiểm soát Greenland để "đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực".

"Trung Quốc và Nga muốn có Greenland, còn Đan Mạch không thể làm gì để ngăn cản điều đó", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cuối tuần trước đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump, khẳng định việc Greenland bị các tàu Nga và Trung Quốc "bao vây" là không đúng sự thật. Ông Rasmussen lưu ý Greenland đang nằm dưới sự bảo vệ của NATO.

Về phía Nga, Điện Kremlin nhấn mạnh đang theo dõi sát sao tình hình, cảnh báo chính sách leo thang đối đầu tại Bắc Cực vô cùng đáng quan ngại.