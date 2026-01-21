Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Trump ngày 20/1 đã có cuộc họp báo đánh dấu một năm bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 trước khi lên đường tới Davos để tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã nhắc lại kế hoạch của ông với Greenland, nhấn mạnh hòn đảo ở Bắc Cực "vô cùng quan trọng với an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu".

"Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận mà cả Mỹ và NATO đều sẽ hài lòng. Tôi nghĩ sẽ có một điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Cần nhớ rằng không ai làm được nhiều điều cho NATO hơn tôi, trên mọi phương diện", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ông Trump cũng nhận định người dân Greenland sẽ ủng hộ việc Mỹ sáp nhập hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này. Ông đồng thời úp mở về khả năng sử dụng các công cụ ngoài thuế quan để giành quyền kiểm soát hòn đảo, nhưng lưu ý thuế quan vẫn là phương pháp ưu tiên.

"Tôi chưa nói chuyện với người dân Greenland. Nhưng khi tôi làm điều đó, chắc chắn họ sẽ rất vui. Trong số các phương án khả dụng, thuế quan là tốt nhất, mạnh nhất, ít phức tạp nhất và nhanh nhất", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi về tin nhắn mới được tiết lộ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan đến Greenland, ông Trump nói vẫn chưa trao đổi với nhà lãnh đạo Pháp. "Tôi có rất nhiều cuộc họp đã lên lịch trong tuần này để thảo luận về Greenland, nhưng không bao gồm cuộc họp G7 do ông Macron đề xuất", ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump đã đăng tải lên mạng xã hội một thông điệp được cho là tin nhắn riêng của ông Macron. "Tôi không hiểu ngài đang làm gì ở Greenland. Hãy cùng nhau ăn tối ở Paris vào Thứ Năm trước khi ngài trở lại Mỹ", nội dung tin nhắn cho biết.