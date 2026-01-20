Theo đài RT, ông Lavrov ngày 20/1 đã chủ trì cuộc họp báo tổng kết hoạt động ngoại giao của Nga năm 2025.

Về tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow vẫn đang tìm kiếm một giải pháp đối thoại, đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì cản trở những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Như Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh, chúng tôi cam kết tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Nga chưa bao giờ thiếu thiện chí, nhưng phương Tây đang cản trở mọi thỏa thuận, thậm chí tìm cách thay đổi quan điểm của Tổng thống Trump. Chúng tôi luôn bảo vệ lợi ích quốc gia và sẽ không cho phép các quyền hợp pháp của mình bị xâm phạm", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Ông Lavrov cũng cho rằng Mỹ nhận thức rõ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Nga - Ukraine, khẳng định mọi nỗ lực cô lập và gây sức ép lên Moscow của phương Tây đều thất bại.

Về vấn đề Greenland, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga dự báo tranh cãi giữa Mỹ và các quốc gia EU sẽ còn xảy ra trong thời gian dài, đồng thời nhấn mạnh về sự thay đổi trong quy tắc ứng xử quốc tế.

"Trước đây, rất khó để hình dung những tranh cãi xung quanh Greenland có thể tạo ra nguy cơ với sự thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Những vấn đề phát sinh giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu đã phản ánh một sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên trường quốc tế. Theo quan điểm của tôi, mọi chuyện sẽ không sớm kết thúc", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov xác nhận việc Nga đã nhận được dự thảo điều lệ của Hội đồng Hòa bình Dải Gaza từ Mỹ. Quan chức này khẳng định giải pháp thành lập Nhà nước Palestine vẫn là yếu tố then chốt để đem lại sự ổn định.

"Để đạt được hòa bình lâu dài ở Trung Đông, quyết định thành lập Nhà nước Palestine phải được thực thi. Tôi cho rằng động thái này hoàn toàn phù hợp với sáng kiến của Tổng thống Trump về việc thành lập Hội đồng Hòa bình", ông Lavrov bày tỏ.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, Moscow sẵn sàng làm trung gian để hạ nhiệt căng thẳng ở tất cả khu vực trên thế giới, bao gồm cả Venezuela và Iran.