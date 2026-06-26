PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn hiện là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TPHCM. Ông từng giữ cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM từ năm 2019. Sau khi nhà trường đổi tên thành Trường ĐH Công Thương TPHCM vào năm 2023.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TPHCM

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn sinh năm 1972, ở Thái Bình (cũ), tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TPHCM, ngành Công nghệ hóa học và thực phẩm. Sau đó ông Hoàn học cao học tại Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TPHCM và nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng tại viện này.

Ông được cấp bằng tiến sĩ năm 2010 ngành Môi trường. Năm 2014, ông được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh học môi trường.

Trước khi được bổ hiệm hiệu trưởng từ năm 2019, ông Hoàn từng giảng viên, Phó trưởng khoa tại chức, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm từ năm 2008 và Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành trường này 3 năm nay.